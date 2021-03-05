Gökçeada açıklarında batan teknedeki tim komutanı için arama çalışması sürüyor

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesi açıklarında teknenin batması sonrası kaybolan Jandarma Trafik Tim Komutanı Kıdemli Başçavuş Fatih Toykuyu'yu arama çalışmaları 8'inci gününde devam ediyor.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait fırkateyn, karakol botu, insansız hava aracı (İHA), helikopter ve mayın avlama gemisince bölgede arama yapılıyor.

Sahil Güvenlik Komutanlığı görevlilerinin yanı sıra polis ve jandarma su altı ekiplerinin de katıldığı çalışmalarda, kıyıdan yaklaşık 200 metre açıkta teknenin battığı bölge odak alınarak çevresinde tarama faaliyeti gerçekleştiriliyor.

Gökçeada'da bulunan sivil dalgıçlar da su altı arama faaliyetlerine destek veriyor.

Öte yandan, bölgede rüzgarın lodosa dönmesinin ardından kıyı kesimde çalışma gerçekleştirilecek.

Olay

Laz Koyu açıklarında 26 Şubat'ta akşam saatlerinde 5 kişinin bulunduğu fiber tekne batmış, uzman erbaşlar Şener Altay ile Mehmet Çelik kıyıya yüzerek çıkmış, tekne sahibi Türkiye off-road şampiyonlarından Kenan Çarpışantürk ile Gökçeada Jandarma Komutanı Teğmen Musa Bulut'un cansız bedenlerine ulaşılmıştı. Jandarma Trafik Tim Komutanı Kıdemli Başçavuş Fatih Toykuyu da kaybolmuştu.