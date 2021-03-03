  • BIST 1.539
  • Altın 408,463
  • Dolar 7,3295
  • Euro 8,8573
  • Ankara -1 °C
  • İstanbul 3 °C
  • İzmir 8 °C
  • Konya 1 °C
»

Gökçeada açıklarında kaybolan jandarma trafik tim komutanı için arama çalışmaları 6'ncı gününde devam ediyor

Sahil Güvenlik Komutanlığı görevlilerinin yanı sıra polis ve jandarma su altı ekiplerinin de katıldığı çalışmalarda, kıyıdan yaklaşık 200 metre açıkta teknenin battığı bölge odak alınarak çevresinde tarama faaliyeti gerçekleştiriliyor.
Gökçeada açıklarında kaybolan jandarma trafik tim komutanı için arama çalışmaları 6'ncı gününde devam ediyor

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesi açıklarında bir teknenin batması sonrasında kaybolan Jandarma Trafik Tim Komutanı Kıdemli Başçavuş Fatih Toykuyu'yu arama çalışmalarına 6'ncı gününde devam ediliyor.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait fırkateyn, karakol botu, insansız hava aracı (İHA), helikopter ve mayın avlama gemisince arama yapılıyor.

Sahil Güvenlik Komutanlığı görevlilerinin yanı sıra polis ve jandarma su altı ekiplerinin de katıldığı çalışmalarda, kıyıdan yaklaşık 200 metre açıkta teknenin battığı bölge odak alınarak çevresinde tarama faaliyeti gerçekleştiriliyor.

Gökçeada'da bulunan sivil dalgıçlar da su altı arama faaliyetlerine destek veriyor.

Laz Koyu açıklarında 26 Şubat'ta akşam saatlerinde 5 kişinin bulunduğu fiber tekne batmıştı. Uzman erbaşlar Şener Altay ile Mehmet Çelik kıyıya yüzerek çıkmış, tekne sahibi Türkiye off-road şampiyonlarından Kenan Çarpışantürk ile Gökçeada Jandarma Komutanı Teğmen Musa Bulut'un cansız bedenlerine ulaşılmıştı. Jandarma Trafik Tim Komutanı Kıdemli Başçavuş Fatih Toykuyu kaybolmuştu. Batan tekne ise bulunduğu yerden alınarak Uğurlu Limanı'na çekilmişti.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • EPDK akaryakıt fiyatlarında haksız artış yapan şirketler hakkında inceleme başlattı03 Mart 2021 Çarşamba 09:50
  • Bodrum'da deniz çekildi, kral yolu gün yüzüne çıktı03 Mart 2021 Çarşamba 09:49
  • Erzurum'da alt geçitte 9 araçlı zincirleme kaza03 Mart 2021 Çarşamba 09:48
  • Hatay'da 'pitbull' dehşeti03 Mart 2021 Çarşamba 09:48
  • Nükleer tıp uzmanından sezyum 137 radyoaktif kalıntılı toz taşınımı uyarısı: Dışarı çıkmayın03 Mart 2021 Çarşamba 09:41
  • Gökçeada açıklarında kaybolan jandarma trafik tim komutanı için arama çalışmaları 6'ncı gününde devam ediyor03 Mart 2021 Çarşamba 09:28
  • Diyarbakır merkezli terör operasyonunda 16 şüpheli gözaltına alındı03 Mart 2021 Çarşamba 09:24
  • Türkiye ve dünya gündemi03 Mart 2021 Çarşamba 09:24
  • Bolivya'da otobüs uçuruma yuvarlandı: 21 ölü, 20 yaralı03 Mart 2021 Çarşamba 09:22
  • Rusya ABD'nin 'Navalnıy yaptırımları'na mütekabiliyet ilkesine göre cevap verecek03 Mart 2021 Çarşamba 09:22
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti