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Gökçeada açıklarında teknenin batması sonucu kaybolan jandarma trafik tim komutanını arama çalışmaları sürüyor

Çalışmalarda Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait fırkateyn, karakol botu, İHA, helikopter ve mayın avlama gemisi yer alıyor.
Gökçeada açıklarında teknenin batması sonucu kaybolan jandarma trafik tim komutanını arama çalışmaları sürüyor

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesi açıklarında teknenin batmasının ardından kaybolan Jandarma Trafik Tim Komutanı Kıdemli Başçavuş Fatih Toykuyu'yu arama çalışmalarına 4'üncü gününde devam ediliyor.

Çalışmalarda Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait fırkateyn, karakol botu, insansız hava aracı (İHA), helikopter ve mayın avlama gemisi yer alıyor.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin yanı sıra polis ve jandarma su altı ekiplerinin de katıldığı çalışmalar kapsamında sahilden yaklaşık 200 metre açıkta teknenin battığı yerin belirlenmesinin ardından mayın avlama gemisi tarafından tarama faaliyeti gerçekleştiriliyor.

Ayrıca su altı ekipmanlarıyla da arama yapılıyor.

Laz Koyu açıklarında 26 Şubat akşam saatlerinde 5 kişinin bulunduğu fiber tekne batmıştı. Uzman erbaşlar Şener Altay ile Mehmet Çelik kıyıya yüzerek çıkmış, tekne sahibi Türkiye off-road şampiyonlarından Kenan Çarpışantürk ile Gökçeada Jandarma Komutanı Teğmen Musa Bulut'un cansız bedenlerine ulaşılmıştı. Jandarma Trafik Tim Komutanı Kıdemli Başçavuş Fatih Toykuyu kaybolmuştu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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