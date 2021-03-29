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Gökçeada ve Bozcaada'ya yarınki bazı feribot seferleri iptal edildi

ÇANAKKALE'nin Gökçeada ve Bozcaada ilçelerine, Kuzey Ege Denizi'nde beklenen fırtına nedeniyle yarın yapılması planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi.
Gökçeada ve Bozcaada'ya yarınki bazı feribot seferleri iptal edildi

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması, Kuzey Ege Denizi'nde yarın beklenen olumsuz hava şartları nedeniyle bazı hatlardaki feribot seferlerini iptal ettiğini duyurdu.

Buna göre Gökçeada- Kabatepe hattında, Kabatepe'den saat 15.00 ve 19.00 seferleri, Gökçeada'dan saat 13.00 ve 17.00 seferleri, Bozcaada- Geyikli hattında ise Bozcaada'dan saat 14.00 ve 18.00, Geyikli'den de saat 15.00 ve 19.00 seferleri iptal edildi.

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