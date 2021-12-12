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Gökçeada’da rahatsızlanan kişi helikopterle Çanakkale’ye sevk edildi

ÇANAKKALE’nin Gökçeada ilçesinde rahatsızlanan bir kişi, Deniz Kuvvetleri’ne ait helikopterle Çanakkale’ye sevk edilerek, tedavi altına alındı.
Gökçeada’da rahatsızlanan kişi helikopterle Çanakkale’ye sevk edildi

Gökçeada ilçesinde rahatsızlanan bir kişi Deniz Kuvvetleri’nin helikopteriyle Çanakkale’ye getirildi. Rahatsızlanan hasta burada durumun bildirilmesi üzerine Deniz Kuvvetlerine ait helikopterle hastaneye götürüldü. Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Milli Savunma Bakanlığı şu ifadelere yer verdi:

"Her zaman asil milletimizin emrindeyiz! Gökçeada’da yaşayan ve acil sağlık müdahalesine ihtiyacı olduğu bildirilen bir vatandaşımız, Deniz Kuvvetlerimize ait helikopter ile Çanakkale’ye tahliye edildi."

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