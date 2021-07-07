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Gökçeada'da yaralı bulunan caretta caretta tedavi ediliyor

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde yaralı bulunan caretta carettanın tedavisine başlandı.
Gökçeada'da yaralı bulunan caretta caretta tedavi ediliyor

Doğa Koruma ve Milli Parklar 2. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Çanakkale Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, yaralı caretta caretta bulunduğu ihbarı üzerine hareket geçti.

Ekipler, başından yaralandığı belirlenen hayvanı alarak Şube Müdürlüğüne getirdi.

Balıkesir Üniversitesi Veteriner Fakültesinden yaban hayatı uzmanı Prof. Dr. Erdoğan Uzlu ile iletişime geçerek durumu görüşen müdürlüğe bağlı veteriner hekim Meltem Dimişgi, hayvana pansuman yaptı.

Caretta caretta, tedavisinin tamamlanması için uygun koşullar sağlanarak Muğla'daki Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine teslim edilecek.

Kaynak: Haber Kaynağı
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