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Gökçeyurt’ta fidanlar ağaç oldu

Yerelde kalkınmayı sağlamak amacıyla projeler üreten Mamak Belediyesi’nin iki yıl evvel  Gökçeyurt’ta hayata geçirdiği Ekolojik Köy Projesi kapsamında meyve bahçelerindeki ağaçlar meyve verdi. 
Gökçeyurt’ta fidanlar ağaç oldu

25 bin metrekarelik alanda, Gökçeyurt Mahallesi’nde hayata geçirilen proje kapsamında meyve ve sebze bahçelerinin yanı sıra doğal peynir, sirke, salça, marmelat, üretecek atölyeler, doğal ürünlerin satış yerleri ve sera yer alıyor. Geleneksel köy yaşamını turizme açacak proje kapsamında ayrıca fırın, yöresel ürünler bloğu, sera, kafe, hizmet binaları, otopark, aromatik bitki parselleri, gölet, tarihi köy evleri, oturma ve dinlenme alanları inşa edilecek. Herkesin hayal ettiği yaşam biçimini bulabileceği dev bir yaşam alanı olan proje, şehir insanının doğayla kopmuş bağlarını onaracak. Ekoköy’ün Mamak’a değer ve istihdam kattığının altını çizen Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Ekoköy projemiz kapsamında toprak büyük bir bereket verecek. Suyumuz ve havamızla birlikte kırsalı korumak ve kalkınmayı sağlamayı amaçlıyoruz. Böylelikle köy turizmini de canlandıracağız.  Projemiz, çocuklarının köy yaşantısını yerinde görmesini isteyen ailelerin gitmeyi tercih edeceği mekan olacak ve toprağın keyfini sürmek, doğayla ve toprakla zaman geçirmek isteyenlerin ikinci adresi olacak ”dedi.

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Toprak büyük bereket verecek
Geleneksel köy yaşamının hakim olduğu proje kapsamında erikten, kayısıya, cevizden, elmaya kadar 400 ağaç meyve verdi. Göz alabildiğince meyve bahçelerinin yer alacağı proje kapsamında Papaz eriği, Golden elma, Amasya elması, Deveci armutu, Şekerpare kayısı, ceviz, Napolyon kiraz, şeftali, ayva, Kütahya vişne, Can eriği gibi ağaçlar da toprakla buluştu. Vatandaşları  rahatlatacak bir alan olacak olan Ekoköy ile  geleneksel kültürün, üretimin ve tarımın devamlılığının yanında, ziyaretçilere doğal yaşamda deneyim sahibi olma şansı da tanınacak. Doğayla birlikte tarım ve köy hayatıyla buluşarak üretimi ve köyün geleneksel kültürünü yaşama şansı bulacak olan kentliler, tarhana yapımından salça yapımına kadar birçok önemli tecrübeyi de bu köyde yaşamış olacak. Bu çalışmalarla kentlilerin hem doğayla, tarımsal üretimle ve köy yaşamıyla buluşması hem de tarımsal üretimi ve köyün geleneksel kültürünü öğrenme ve deneyimleme olanağı sağlanacak.

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