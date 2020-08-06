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Gökhan Gönül Fenerbahçe'de

Fenerbahçe, tecrübeli futbolcu Gökhan Gönül'ü transfer ettiğini açıkladı.
Gökhan Gönül Fenerbahçe'de

2007-2016 yılları arasında sarı-lacivertli kulüpte forma giyen 35 yaşındaki futbolcunun transferiyle ilgili Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüz Gökhan Gönül'ü renklerine bağladı. Çubuklu formamız altında 9 sezonda 6 şanlı kupa kazanan Gökhan Gönül'e, Saracoğlu çimlerinde taraftarlarımızın limit tanımayan sevgisi ve desteğiyle yaşanacak nice başarılar diliyoruz. Yuvana hoş geldin Gökhan Gönül!"

YILLARDIR SAKLADIĞI FORMAYLA YENİDEN

Bu arada, sarı-lacivertli kulübün sosyal medya hesaplarından deneyimli futbolcu için bir video yayınlandı. Videoda Gökhan'ın Fenerbahçe'de ter döktüğü yıllardan görüntülerle çubuklu formayı yeniden öpüp sırtına geçirdiği anlar yer aldı. Gökhan Gönül'ün öptüğü formanın Benfica maçında giydiği ve bir sakatlık anında kanının bulaştığı, yıllardır da sakladığı forma olduğu öğrenildi.

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