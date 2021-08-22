  • BIST 1.444,630
  • Altın 485,71
  • Dolar 8,4830
  • Euro 9,9100
  • Ankara 32 °C
  • İstanbul 27 °C
  • İzmir 32 °C
  • Konya 30 °C
»

Gökhan Gönül'ün kardeşi olduğunu iddia etti, ailesine kavuşmak istiyor

İzmit’te yetiştirme yurdunda büyüyen Can Gönül, devlet tarafından verilen hakla bir kamu kurumunda göreve başlamak istedi.
Gökhan Gönül'ün kardeşi olduğunu iddia etti, ailesine kavuşmak istiyor

 

Gökhan Gönül’ün annesi, babası ve diğer kardeşlerinin kendi nüfus kayıt örneğindeki anne, baba ve kardeş isimleriyle uyduğunu ifade eden Can Gönül, “İki yaşımda yetiştirme yurduna verilmişim. O yaşımdan 18 yaşıma kadar zaten devlet bana sahip çıktı. 18 yaşından sonra bana memuriyet hakkı tanındı. Memur olabilmek için gittiğim kurumda benden evraklar istendi. Evraklar arasında nüfus kayıt örneği de vardı. Bende nüfus kayıt örneğimi aldığımda orada ailemi gördüm. Orada yazılı isimler vardı ama bunlar benim ailem mi değil mi bilmiyorum. Kim olduklarını da bilmiyordum. İlk kez denk geldim o isimlere. Hayatımda ilk kez nüfus kayıt örneği görmüştüm.” dedi. 

220820211351589927877.jpg
‘MAÇ İZLERKEN DOĞUM TARİHİNİ DUYDUM’ 

Uzun süre ailesini arayıp umudunu yitirdiği sırada futbol maçı izlerken duyduğu doğum gününün her şeyi değiştirdiğini ifade eden Can Gönül “Bir gün Fenerbahçe maçını izlerken spikerin 4 Ocak 1985 doğumlu Gökhan Gönül bilgisi verildiğini duydum. Ben bunu duyar duymaz nüfus kayıt örneğine koştum ve doğum tarihinin benim nüfus kayıt örneğimdeki Gökhan isimli kişiyle eşleştiğini gördüm. Daha sonra internet kafeye gittim, Gökhan Gönül’ün ailesine baktım. Aile üyelerinde Volkan Gönül, Hakan Gönül gibi isimler vardı, benim nüfus kayıt örneğimde de bu iki isim vardı. Anne baba isimleri de aynı, Gökhan Gönül’ün evlenme tarihi bile benim nüfus kayıt örneğimdeki isimle uyuşuyor. Bu durumda Gökhan Gönül’ün ağabeyim olduğunu düşündüm.” diye konuştu. 

‘AMCAM BENİ KABULLENMİŞ’ 

Ailede bir tek amca ile temas kurduğunu belirten Can Gönül, şöyle konuştu: 

“Belgeleri kontrol ettim ve her şey birbiriyle tutuyordu, sonunda bir ailem olduğunu öğrendim. Daha sonra Bursa’da bir amcam olduğunu öğrendim ve onun yanına gittik. Erol Gönül’ün yanına gittiğimizde beni yanlarına almadılar, ağabey dediğim insanlarla gittim ve onlar konuştular. Amcam benim gibi bir çocukları olduğunu kabullendi ama babam beni inkar etmiş.” 

220820211352159924649.jpg
‘AİLEMİN KİM OLDUĞUNU ÖĞRENMEK İSTİYORUM’ 

Gönül ailesinden maddi olarak herhangi bir beklentisi olmadığını söyleyen Can Gönül, sözlerine şöyle devam etti:  

“Bana zaten devlet tarafından memuriyet hakkı tanındı. 17 senedir tek başıma büyüdüm, her şeyi tek başıma yaşadım. Benim Gönül ailesiyle maddi bir beklentim yok, benim tek amacım ailemin kim olduğunu öğrenmek istiyorum. Annemin ve babamın kim olduğunu öğrenmek istiyorum.” 

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Eyüpsultan'daki parkta İBB ekiplerinin yıkım çalışmaları durduruldu22 Ağustos 2021 Pazar 14:38
  • Kars'ta selden etkilenen köylerde hasar tespiti başladı22 Ağustos 2021 Pazar 14:15
  • Muğla'da yangın sonrası ilk filizler çıktı22 Ağustos 2021 Pazar 13:50
  • Milli Eğitim Bakanlığı pansiyonlarına 5 bin 872 personel alınacak22 Ağustos 2021 Pazar 13:42
  • İsrail güçleri Batı Şeria'da engelli Filistinliyi yaraladı22 Ağustos 2021 Pazar 13:08
  • İngiltere Savunma Bakanlığı: Afganistan’dan yaklaşık 4 bin kişi tahliye ettik22 Ağustos 2021 Pazar 12:45
  • Sosyal market tırı Bozkurt'ta köy köy dolaşarak selzedelere kıyafet ulaştırıyor22 Ağustos 2021 Pazar 12:29
  • Hindistan Afganistan'daki vatandaşlarını tahliye ediyor22 Ağustos 2021 Pazar 12:23
  • 3'üncü Cumhurbaşkanı Celal Bayar anıldı22 Ağustos 2021 Pazar 12:06
  • Afganistan'dan tahliye edilen 357 yolcu İstanbul'da22 Ağustos 2021 Pazar 11:54
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti