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Göksu Şelalesi'nde sonbahar güzelliği

Konya'nın Hadim ilçesinde el değmemiş doğası, kanyonu ve bitki örtüsüyle adından söz ettiren Göksu Şelalesi, sonbaharda rengarenk görüntüsüyle ziyaretçilerini büyülüyor.
Göksu Şelalesi'nde sonbahar güzelliği

Hadim Aladağ bölgesinde Göksu Nehri üzerinde bulunan "Yerköprü Şelalesi" olarak da bilinen şelale, adını alüvyon üzerine traverten çökmesi ve alttaki alüvyonun eriyerek köprü şekline benzemesinden alıyor.

Konya’ya 100, ilçe merkezine ise 23 kilometre mesafedeki şelale, sonbaharda ziyaretçilerine güzelliklerini sunuyor. 60 metreden dökülen şelale, kente gelen yerli yabancı turistlerin uğrak yerleri arasında bulunuyor. Doğa tutkunlarının yanı sıra fotoğraf meraklılarını da cezbeden şelale, sonbaharın bütün renklerini barındıran manzarasıyla doğal bir stüdyo imkanı sağlıyor.

"Daha sık geleceğim"

Engin Dirgen, şelaleyi daha önce sadece fotoğraflarda gördüğünü belirterek "Sonbaharın renkleriyle çok daha güzel bir örtüye bürünmüş. Çok sevdim, bundan sonra daha sık geleceğim." dedi.

Şelalenin her mevsim ayrı bir güzelliği olduğunu ancak bu mevsimdeki görüntüsünün çok daha güzellikler içerdiğini dile getiren Mehmet Gök ise "Burası çok güzel. Memleketimizin her yeri ayrı güzel. Bu kadar güzel yerlerin kıymetini çok iyi bilmemiz gerekiyor." diye konuştu.

"Akdeniz'e dökülen güzellik"

Doğa tutkunu ve fotoğrafçı Ramazan Yılmaz ise şelalenin ilginç bir jeolojik yapısı bulunduğuna dikkati çekerek buranın kente ayrı bir değer kattığını söyledi. Bölgeye çok sayıda yerli ve yabancı turistin geldiğini aktaran Bilgili, şunları söyledi:

"Anadolu topraklarındaki önemli nehirlerden biri olan Göksu Nehri, Yerköprü mevkisinde mağaranın içine giriyor ve burada kayboluyor. Bölgedeki bir diğer akarsu olan Karasu Çayı da Göksu Nehri’nin yaklaşık 25 metre üzerinden aktıktan sonra Yerköprü Şelalesi’ni oluşturuyor ve Göksu Nehri’nin üzerine dökülüyor. İki akarsuyun birleşmesinden sonra ortaya muhteşem güzellikler çıkıyor. Bu sular Akdeniz'e dökülen muhteşem bir güzellik."

Göksu Şelalesi, aynı zamanda Konya'nın içme suyu şebekesi kaynakları arasında da yer alıyor.

 

Kaynak: Haber Kaynağı
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