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Gökyüzünde 2021'in son şöleni

İki Güneş, iki Ay tutulmasıyla dört önemli gök olayının yaşandığı 2021 yılının son gökyüzü şöleni 'Geminid (İkizler) gök taşı yağmuru ile 13-14 Aralık gecelerinde yaşanacak. Bu iki günde gökyüzünde saatte 120'ye yakın meteor görülebilecek.
Gökyüzünde 2021'in son şöleni

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Ulusal Gözlemevi'nce (TUG) 2021 yılının en önemli gök olaylarının derlendiği Gök Olayları Yıllığı 2021 sayısına göre, bu yıl iki Güneş ve iki Ay tutulması yaşandı. 2021'de ayrıca 7 gök taşı yağmuru gerçekleşti. Son ve en büyüğü olan gök taşı yağmuru ise bu hafta yaşanacak.

Geminid meteor yağmurunun en etkin hali, bu yıl 13 ve 14 Aralık geceleri görülecek. 10-15 Aralık tarihleri arasında sürmesi beklenen görsel şölende, saatte 60 ile 120 arasında meteor görülebilecek. Halk arasında 'yıldız kayması' olarak nitelendirilen meteor yağmurlarından en etkini olan İkizler gök taşı yağmurunu, 3200 Phaethon kuyruklu yıldızı oluşturuyor.

GÖK TAŞLARI ATMOSFERDE YANIYOR

TUG uzmanları, Mars ile Jüpiter arasında bulunan astroit kuşağındaki cisimlerin zaman zaman gezegen çekimlerinden dolayı yörüngelerinden çıkabildiğini, böylece gök taşlarının güneş sistemine dağıldığını, bazılarının dünya üzerine düştüğünü, bunların çoğunun da atmosferde yandığını açıkladı.

Uzmanlar, 13-14 Aralık gecelerinde saatte 120'ye yakın meteor düşmesinin görülebileceği Geminid gök taşı yağmurunun, çıplak gözle gece karanlığında, ışık yoğunluğunun az olduğu ve bulutsuz havada izlenebileceğini dile getirdi. Uzmanlar, gök taşlarının atmosfere girerek yandığı için ışık çıkartması ve yıldız gibi görünmesi nedeniyle 'yıldız kayması' olarak düşünüldüğünü, ancak yıldızla hiçbir alakası olmadığını vurguladı.

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