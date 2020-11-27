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GÖL-DER Başkanı Gürsel Demirci ve beraberindeki dernek yönetimi Mogan'ı ziyaret etti

GÖL-DER Başkanı Gürsel Demirci ve beraberindeki dernek yönetimi, Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek'i makamında ziyaret etti. Gerçekleşen ziyaret sonrası Mogan Gölü’nde incelemelerde bulunan heyet, Başkan Şimşek’ten bilgi aldı.
GÖL-DER Başkanı Gürsel Demirci ve beraberindeki dernek yönetimi Mogan'ı ziyaret etti

Mogan Gölü çalışmaları hakkında bilgi veren Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, göreve geldiği günden bu zamana kadar Mogan Gölü’nün temizlenmesi noktasında verdikleri büyük çabaların nihayet sonuçlandığını aktararak “Şükür ki artık sona yaklaştık. Mogan’ımızın temizliği için İmbat gemisi Mogan’a indi. İmbat gemisine 3 temizlik gemisi daha eşlik ediyor. Haziran 2017’de başlayan temizlik çalışmalarıyla gölün yüzde 40’ı temizlendi. İkinci ihalede tamamlandı. Mogan’ımızın kaybedecek yılları kalmadı. Bizlerde süreci takip etmeye devam edeceğiz. Şimdiden vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı” dedi.

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“Dip çamuru tarımsal faaliyetlerde kullanılacak”
GÖL-DER Başkanı Gürsel Demirci ise yaptığı açıklamasında “Mogan Gölü’ndeki temizlik çalışmaları uzun bir aradan sonra tekrar başladı. Belediye Başkanımız Ramazan Şimşek'e uzun gayret ve çabaları için çok teşekkür ederim. 2. etap ve temizlik çalışmaları bugün itibarı ile başlamış durumda. İlçemize Ankara’mıza hayırlı uğurlu olsun. 2. etap temizlik çalışmalarında çıkan 3 milyon m3 dip çamuru da tarımsal faaliyetlerde kullanılacak” ifadelerini kullandı.

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