  • BIST 90.581
  • Altın 253,688
  • Dolar 5,8946
  • Euro 6,6052
  • Ankara 21 °C
  • İstanbul 26 °C
  • İzmir 27 °C
  • Konya 20 °C
SON DAKİKAMart ayı işsizlik rakamlarını açıkladı
»

Golan'da 'Ramat Trump' adı verilen yerleşim biriminin temeli atıldı

İsrail Başbakanı Netanyahu, işgal altındaki Golan Tepeleri'nde "Ramat Trump" isimli Yahudi yerleşim biriminin temelini attı.
Golan'da 'Ramat Trump' adı verilen yerleşim biriminin temeli atıldı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, işgal altındaki Golan Tepeleri'nde ABD Başkanı Donald Trump'ın ismini taşıyacak yeni Yahudi yerleşim biriminin temelini attı.

Yedioth Ahronoth gazetesinin haberinde, Netanyahu'nun, ABD Başkanı'nın Golan'daki İsrail egemenliğini tanıma kararına teşekkür mahiyetinde olan "Ramat Trump" ismindeki yeni yerleşim biriminin temelini attığı belirtildi.

Netanyahu, temel atma töreninde yaptığı konuşmada, "Son 10 yılda biz burada sınırda (Suriye sınırı) olmasaydık neler olurdu, hepimiz biliyoruz. İran ile onun kolu olan Hizbullah'ın sınıra ve genel olarak Suriye'ye hakim olma girişimlerine karşı çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

İsrail hükümeti, Trump'ın Golan Tepeleri'ndeki İsrail egemenliğini tanımasının akabinde yeni yerleşim birimi inşa etme kararı almıştı.

ABD Başkanı Trump, 25 Mart'ta Beyaz Saray'da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı görüşmede, "Golan Tepeleri üzerinde İsrail'in egemenliğini ABD'nin resmen tanıdığını" ilan eden başkanlık kararnamesini imzalamıştı.

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • TÜRGEV'den İmamoğlu'na sert tepki17 Haziran 2019 Pazartesi 09:55
  • Bodrum'da göçmenleri taşıyan tekne battı: 31 kişi vardı17 Haziran 2019 Pazartesi 09:53
  • Ortak yayın sonrası Binali Yıldırım'dan olay tweet: Geceye damda vurdu17 Haziran 2019 Pazartesi 09:45
  • Ataşehir'de can pazarı: Son anda kurtarıldı17 Haziran 2019 Pazartesi 09:39
  • Komandolar anında karşılık verdi: Ağır silahlar ile...17 Haziran 2019 Pazartesi 09:28
  • Çanakkale'de korkutan deprem: 3.8 ile sallandı17 Haziran 2019 Pazartesi 09:25
  • Yıldırım ve İmamoğlu ortak yayında soruları cevapladı17 Haziran 2019 Pazartesi 09:17
  • Türkiye ve dünya gündemi 17 Haziran 201917 Haziran 2019 Pazartesi 09:16
  • 'Sultangazi Haseki Hastanesi'nde karantina' iddiası17 Haziran 2019 Pazartesi 01:00
  • Uğur Dündar'dan canlı yayın yorumu16 Haziran 2019 Pazar 23:15
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti