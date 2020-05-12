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Gölbaşı Belediye Başkanı esnafa siftah parası takdim etti

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek tekrardan faaliyetlerine başlayan berber ve kuaförlerini ziyaret ederek dezenfeksiyon çalışmalarını inceledi. Açılan dükkanların hayırlı uğurlu olması temennisinde bulunan Ramazan Şimşek, siftah parası takdim etti.
Gölbaşı Belediye Başkanı esnafa siftah parası takdim etti

Gölbaşı Belediyesi ekipleri denetimlerini ve dezenfeksiyon işlemlerini arttırdı. Belediye tarafından hazırlanan kitler esnafa dağıtılmaya başlandı. Her gün birçok esnafı ziyaret ederek dezenfeksiyon çalışmalarını hızlandırdıklarını kaydeden Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek “Dükkanlarının kapılarını açacak esnaf kardeşlerimize hem hayırlı olsun hem de siftahı bol olsun diyerek ziyaretlerde bulunmaya başladık.

Belediyemiz her zaman esnafın yanındadır. Gölbaşı sınırları içerisinde faaliyet gösteren çok kıymetli berber ve kuaför kardeşlerim; zorlu dönemlerden geçtiğimiz bugünlerde her zaman yanınızda olduk ve olmaya da devam edeceğiz. Sizlerde bizlerle iletişime geçerek taleplerinizi iletebilirsiniz” dedi. 


 

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