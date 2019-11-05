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Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek din görevlileriyle buluştu

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, din görevlileri ile kahvaltıda buluştu. Kahvaltı programına Gölbaşı İlçe Müftüsü Ahmet Dilek ve ilçedeki camilerde görev yapan imam ile müezzinler katıldı. 
Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek din görevlileriyle buluştu

Dua okunmasının ardından konuşan İlçe Müftüsü Ahmet Dilek, programının hayırlara vesile olmasını dileyerek, programı düzenleyen Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek’e teşekkür etti.

MÜFTÜLÜKTEN BAŞKAN ŞİMŞEK’E TEŞEKKÜR

Başkan Şimşek’in talimatıyla  Kur’an kursları için kültür merkezlerinin tahsis edildiğini söyleyen İlçe Müftüsü Ahmet Dilek, belediyenin müftülük için yapılacak inşaat çalışmalarına da büyük destek verdiğini ifade ederek şöyle konuştu;

‘Belediye Başkanımız Ramazan Şimşek bize her konuda destek veriyor. Bu vesileyle kendisine teşekkür ediyoruz. Cenab-ı Hak kendisinden razı olsun. Rabbim yaptığı hizmetlerde yanında olsun. İlçe Müftülüğü olarak gücümüzün yettiği kadar başkanımızın yanındayız.” 

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“DİN GÖREVLİLERİMİZİN DESTEKÇİSİYİZ”

Din görevlilerinin yaptığı manevi hizmetin çok önemli bir görev olduğunu belirten Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, “Din görevlileri toplumumuzun ahlaki ve manevi değerlerini topluma taşıyarak ulvi bir görev üstleniyorlar. Biz de belediye olarak bizlere rehberlik eden din görevlilerimize her zaman destek olmaya devam edeceğiz.” şeklinde konuştu.

“DİN EĞİTİMLERİ İŞİN EHİLLERİ TARAFINDAN VERİLMELİ”

Vatandaşların dinlerini sağlıklı bir şekilde öğrenmelerini amaçladıklarını ve Kur’an kurslarının işin ehilleri tarafından verilmesi gerektiğini vurgulayan Başkan Şimşek “İlçe Müftülüğü ile gerekli organizeyi yaparak kültür merkezlerimizde Kur’an kurslarının müftülüğe bağlı din adamları tarafından verilmesini sağladık. Çünkü din çok önemli bir konu ve nesillerimiz ehil ellerde bilinçlendirilmelidir.” diye konuştu. 

Kahvaltı programın ardından Başkan Şimşek din görevlileri ile günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi.
 

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