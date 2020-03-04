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Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek ilçeye yapılacak olan mezbahanenin yerini inceledi

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, 2020 yılının ilk hizmet müjdesi olan modern Mezbahane, Kurban Kesim Merkezi ve Canlı Hayvan Pazarı’ yerinin yapılacağı alanı yerinde inceledi. 
Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek ilçeye yapılacak olan mezbahanenin yerini inceledi

Başkan Ramazan Şimşek, hayvan yetiştiricilerinin yetiştirdikleri büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarını pazarlayabilecekleri, adaklık kurban dahil tüm hayvanların hijyenik ve modern bir ortamda kesiminin gerçekleştirilebilmesini sağlamak amacıyla Mezbahane, Kurban Kesim Merkezi ve Canlı Hayvan Pazarı kuracaklarını açıkladı.
 
100 DÖNÜMLÜK ALANA KURULACAK
 
Gölbaşı Belediyesi tarafından yapılacak olan modern Mezbahane, Kurban Kesim Merkezi ve Canlı Hayvan Pazarı’nın Oğulbey mahallesinde yaklaşık 100 dönümlük geniş bir arazi üzerinde kurulacağını açıklayan Başkan Şimşek,   “Tesisin faaliyete geçmesiyle birlikte Ankara’da hayvancılığın merkezi Gölbaşı olacak. Mezbahane, Kurban Kesim Merkezi ve Canlı Hayvan Pazarı’nın hizmete girmesiyle birlikte Gölbaşı’nın önemli sorunlarından bir tanesine daha neşter vurmuş olacağız. Bu modern yapı 365 gün yaşayan bir tesis olarak hizmet verecek” dedi.

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ÇEVRE İL VE İLÇELERE DE HİTAP EDECEK
 
Tesis içinde kurulacak olan  Canlı Hayvan Pazarı’nın Gölbaşı ekonomisine ciddi anlamda katkı sunacağının altını çizen Başkan Şimşek, Canlı Hayvan Pazarı’nın sadece Gölbaşı’na değil, çevre il ve ilçelere de hitap edeceğini söyledi. Başkan Şimşek “Tesis ile birlikte, alıcı-satıcı memnuniyeti sağlanırken, güvenli bir alışveriş ortamı sağlanacak, çevre-toplum sağlığı, hayvan refahı ve hayvan hastalıklarını önleme adına da önemli bir adım atılmış olacaktır.” dedi. 

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