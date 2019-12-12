Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek kadın esnaflarla buluştu

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, Gölbaşı’ndaki 100’e yakın kadın esnafla kahvaltılı toplantıda bir araya geldi.

Kadınların Türk toplumunda ayrı bir öneminin olduğunun altını çizen Başkan Şimşek “Kadının hayatımızda ne kadar önemli olduğunun farkındayız. Bu nedenle de toplumda kadınların daha fazla yer alması için belediye olarak çalışmalarımızı devam ettireceğiz. Kadınların iş hayatındaki yeri gün geçtikçe artıyor. Son yıllarda hem kadınların iş hayatına katılması da bizleri memnun ediyor. Eşim yanımda olmasaydı bugün belediye başkanı olamazdım.” diyerek kadına verdiği önemi bir kez daha vurguladı.

TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK KENT MEYDANI GÖLBAŞI’NDA OLACAK

Mogan Gölü’nün temizliği, bisiklet ve yürüyüş yolları, Kent Çiftliği gibi vizyon projelerle ilgili de kadın esnafları aydınlatan Başkan Şimşek, Türkiye’nin en büyük Kent Meydanı’nın da Gölbaşı’nda yapılacağını söyledi.

“BİRLİKTE HAREKET ETMELİYİZ”

Başkan Şimşek’in eşi Yeşim Şimşek de, bayanlara Gölbaşı Belediyesi’nin kadınlara yönelik olan çalışmalarından bahsederek, bayanlarla daha sık bir araya geleceklerini söyledi. Gölbaşı’nda yaşayan bayanların fikirlerine önem verdiklerini söyleyen ve birlikte hareket etmeleri gerektiğini ifade eden Yeşim Şimşek “ Bir akarsunun kolları gibi, sizler bizim Gölbaşı’ndaki kollarımızsınız. Hep birlikte hareket etmeliyiz.” diye konuştu.

Toplantıya katılan kadın esnaflar ise Başkan Şimşek ve eşi Yeşim Şimşek’e bir araya gelmekten dolayı mutluluk duyduklarını ifade ettiler.