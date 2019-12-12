  • BIST 110.115
  • Altın 273,377
  • Dolar 5,7673
  • Euro 6,4129
  • Ankara 6 °C
  • İstanbul 9 °C
  • İzmir 14 °C
  • Konya 4 °C
»

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek kadın esnaflarla buluştu

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, Gölbaşı’ndaki 100’e yakın kadın esnafla kahvaltılı toplantıda bir araya geldi. 
Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek kadın esnaflarla buluştu

Kadınların Türk toplumunda ayrı bir öneminin olduğunun altını çizen Başkan Şimşek “Kadının hayatımızda ne kadar önemli olduğunun farkındayız. Bu nedenle de toplumda kadınların daha fazla yer alması için belediye olarak çalışmalarımızı devam ettireceğiz. Kadınların iş hayatındaki yeri gün geçtikçe artıyor. Son yıllarda hem kadınların iş hayatına katılması da bizleri memnun ediyor. Eşim yanımda olmasaydı bugün belediye başkanı olamazdım.” diyerek kadına verdiği önemi bir kez daha vurguladı.

TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK KENT MEYDANI GÖLBAŞI’NDA OLACAK

Mogan Gölü’nün temizliği, bisiklet ve yürüyüş yolları, Kent Çiftliği gibi vizyon projelerle ilgili de kadın esnafları aydınlatan Başkan Şimşek, Türkiye’nin en büyük Kent Meydanı’nın da Gölbaşı’nda yapılacağını söyledi. 

foto-3-001.jpg

“BİRLİKTE HAREKET ETMELİYİZ”

Başkan Şimşek’in eşi Yeşim Şimşek de, bayanlara Gölbaşı Belediyesi’nin kadınlara yönelik olan çalışmalarından bahsederek, bayanlarla daha sık bir araya geleceklerini söyledi. Gölbaşı’nda yaşayan bayanların fikirlerine önem verdiklerini söyleyen ve birlikte hareket etmeleri gerektiğini ifade eden  Yeşim Şimşek  “ Bir akarsunun kolları gibi, sizler bizim Gölbaşı’ndaki kollarımızsınız. Hep birlikte  hareket etmeliyiz.” diye konuştu. 

Toplantıya katılan kadın esnaflar ise Başkan Şimşek ve eşi Yeşim Şimşek’e bir araya gelmekten dolayı mutluluk duyduklarını ifade ettiler.  

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Keçiören Belediyesi personeline temek trafik bilgiler eğitimi verdi13 Aralık 2019 Cuma 00:43
  • Büyükşehir'in K-9 köpekleri girdikleri sınavı geçtiler13 Aralık 2019 Cuma 00:36
  • Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek kadın esnaflarla buluştu13 Aralık 2019 Cuma 00:35
  • Etimesgut'ta lezzetler yarıştı13 Aralık 2019 Cuma 00:33
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan Altındağ standını ziyaret etti13 Aralık 2019 Cuma 00:24
  • Kızılcahamam’da TOKİ çalışmaları devam ediyor12 Aralık 2019 Perşembe 09:57
  • Gölbaşı Belediyesi 'Sıfır Atık' projesine destek vermeye devam ediyor12 Aralık 2019 Perşembe 00:59
  • Gölbaşı iyilik Paylaşım Noktası kış öncesi yardımlara devam ediyor12 Aralık 2019 Perşembe 00:42
  • Halk ekmek satış noktaları et satışına da başlayacak12 Aralık 2019 Perşembe 00:40
  • Mamak Belediyesi Murat Köse gece vardiyasında çalışanları ziyaret etti12 Aralık 2019 Perşembe 00:09
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti