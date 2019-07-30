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Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek muhtarlarla buluştu

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, düzenlediği kahvaltı programında muhtarlarla bir araya gelerek, mahallelerimizin beklenti ve ihtiyaçları hakkında fikir alışverişinde bulundu.
Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek muhtarlarla buluştu

Mogan Gölü kıyısında hizmet veren Gölbaşı Belediyesi sosyal tesislerinde yapılan istişare toplantısına Muhtarlıklar, İmar, Fen İşleri, Park ve Bahçeler, Temizlik İşleri, Sağlık İşleri, Zabıta ve Hukuk İşleri müdürleriyle birlikte katılan Başkan Şimşek, 54 mahalle muhtarını ağırladı.

Yoğun Tempoyla Çalışıyoruz

İlçemizin çok geniş bir yüzölçümüne sahip olması nedeniyle, her mahalleye hizmet götürmenin kolay olmadığına dikkat çeken Başkan Şimşek, yoğun bir çalışma temposuyla bu zorluğu da aşarak, ihtiyaçlara büyük oranda cevap verdiklerini söyledi.
Dış mahallelerden kendilerine en çok ulaşan taleplerden biri olan masa, sandalye ve çadır konusu ile ilgili olarak detaylı bir açıklama yapan Başkan Şimşek: “ Öncelikle bu zamana kadar yapılan uygulamalardaki sorunları tespit ettik. Belediyemizin bu malzemeleri kiralama yöntemiyle envanterinde tuttuğunu, bu nedenle belediyemizin mali açıdan çok büyük bir kayba uğradığını gördük. Derhal, üreticisinden 400 adet masa ve 800 adet sandalye, Kızılay’dan ise 5’e 5 ölçülerde 30 adet çadırı -piyasa fiyatının yaklaşık dörtte birine- satın alarak belediyemiz envanterine dahil ettik. Bu sayede, hem belediyemizin zarar etmesini önledik, hem de vatandaşlarımızın talebini karşılayabilir duruma geldik” dedi.

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Yetimin Hakkını Yedirmeyeceğim

Başta Örencik ve 74 parsel olmak üzere mahallelerin imar çalışmalarını hızlandırdıklarını söyleyen Başkan Şimşek, Konya yolu üzerindeki alt geçit çalışmasının da kısa sürede tamamlanabilmesi için gerekli makamlarla görüştüklerini hatırlatırken: “ Bizim, hafta sonu ya da mesai kavramımız yok. İlçemize hizmet için her gün 20 saat çalışıyoruz. Sizler de bize ayak uydurarak mahallelerinize en iyi hizmeti götürmek için gayret edeceksiniz. Bu zamana kadar olduğu gibi bundan sonra da kapımız ve telefonumuz sizlere her zaman açık olacak. Daha önce de söylediğim gibi; şahsi olan hiç bir işin yapılmasına müsaade etmeyeceğim. Tüyü bitmemiş yetimin hakkını yedirmeyeceğim. Bunu herkes bilsin. Ancak toplumsal talep ve ihtiyaçlar için imkanlarımızı zorlayacağız. Yeter ki, insanlarımız hakettiği hizmetleri alabilsin” şeklinde konuştu.

“Gölbaşı’nı Helikopterle Gezdik”

Dış mahallelerimiz için ciddi çalışmalar yaptıklarına dikkat çekerek: “Tarım İl Müdürümüzle hayvancılık, hobi bahçeleri ve sulu tarım projemiz hakkında neler yapabileceğimizi konuştuk, daha verimli ve hızlı çözüm üretebilmek için birlikte Gölbaşı’nı helikopterle gezdik” diyen Başkan Şimşek, internet hizmeti alamayan köylerin giriş çıkışına güvenliği artırmak amacıyla kamera koyduklarını, çok sayıda bölgenin mera vasfından çıkarılarak imar çalışmalarının hızlandırılacağını, insanların sağlığını tehdit eden ve görüntü kirliliğine neden olan metruk binaların -mal sahiplerinin rızası olmasa da- kaymakamlık oluruyla tek tek yıkılacağını söyledi.

Muhtarlar Müdürlerle Görüştü

Düzenlenen istişare toplantısı ile ilgili memnuniyetlerini ifade eden muhtarlar ise, Başkan Şimşek’in yaptığı konuşmanın ardından; Gölbaşı Belediyesi birim müdürleriyle tek tek görüşerek dilek, temenni ve taleplerini iletirken; Mogan Gölü kıyısında yapılan kısa bir yürüyüşün ardından Başkan Şimşek ile hatıra fotoğrafı çektirdiler.
 

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