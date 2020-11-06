Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek ve ailesi koronaya yakalandı

Gölbaşı Belediye Başkanı MHP’li Ramazan Şimşek, korona virüse yakalandı. Başkan Şimşek ile birlikte eşi ve kızının kovid 19 testi de pozitif çıktı. Sağlık durumlarının iyi olduğu, evde tedavi altında bulundukları aktarıldı.

Korona virüse yakalanan belediye başkanları arasına Başkent’ten bir isim daha katıldı. Gölbaşı Belediye Başkanı MHP’li Ramazan Şimşek , korona virüse yakalandı. Başkan Ramazan Şimşek ile birlikte eşi ve kızının da korona testi pozitif çıktı.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Başkan Şimşek, kendisi ve ailesinin kovid 19 testlerinin pozitif çıktığını sosyal medya hesabından duyurdu. Sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Şimşek, tedavilerinin doktorlarının uygun gördüğü şekilde evde yapıldığını aktardı.

YORGUNLUK BELİRTİSİ ÜZERİNE TEST YAPTIRDI

Ramazan Şimşek yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

“Yorgunluk belirtileri üzerine eşim ve kızımla birlikte yaptırmış olduğumuz test sonuçlarımız pozitif çıkmıştır.

Allah’a çok şükür, üçümüzün de sağlık durumu gayet iyi. Tedavi sürecimiz doktorlarımızın uygun gördüğü şekilde evde devam etmektedir. Bu günleri sağlıcakla geçirmemiz için canla başla uğraşan sağlık çalışanlarımıza bir kez daha teşekkür eder, bu vesile ile tüm hastalara geçmiş olsun dileklerimi iletirim.

Sizlerin de rehavete kapılmadan fiziki mesafe, maske ve hijyen kurallarını yerine getirmenizi önemle rica ederim. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun.”





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