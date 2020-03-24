Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek ilçe sokaklarında koronavirüs uyarısı yaptı

Gölbaşı’nda çeşitli incelemelerde bulunan ve belediye çalışmalarını denetleyen Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, sokakta karşılaştığı vatandaşları da, evlerine dönme konusunda uyardı.

VATANDAŞLARI TEK TEK UYARDI

Uyarılara aldırmayan ve sokakta gezen vatandaşlardan evlerine dönmelerini isteyen Başkan Şimşek, vatandaşlara “Biz sizin için çalışıyoruz, siz evde kalın.” dedi.

“VATANDAŞLARIMIZIN SAĞLIĞI HERŞEYDEN ÖNEMLİDİR”

Virüsten korunmak için evden çıkmamanın önemini vurgulayan Başkan Şimşek “Gölbaşılıların sağlığı bizim için herşeyden önemlidir. Ülke olarak zorlu bir süreçten geçtiğimiz bugünlerde vatandaşlarımızın yanındayız. Virüsten korunmak için vatandaşlarımızın evde kalmalarını istiyoruz.” diye konuştu.