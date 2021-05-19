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Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek'ten 19 Mayıs mesajı

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek yayımladığı mesajında 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutladı.
Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek'ten 19 Mayıs mesajı

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, yayımladığı mesajla Milli Mücadele’nin başlangıcı 19 Mayıs 1919’un 102. yılını kutladı. "19 Mayıs, 102 yıl önce Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkarak milli mücadelemizi fiilen başlattığı yüce gündür” diyen Başkan Şimşek mesajında şu ifadeleri kullandı: 
19 Mayıs, 102 yıl önce Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkarak milli mücadelemizi fiilen başlattığı yüce gündür. 19 Mayıs, işgalci kuvvetleri topraklarımızdan atmak için birlik ve beraberlik ruhunun, milli iradenin, inancın günüdür. 19 Mayıs; milli dirilişin yürüyüşüdür. 19 Mayıs, Türk Milleti’nin yeniden doğduğu gün, özgürlük ve bağımsızlık yolunda atılan en büyük adımdır…

Bizler geleceğimizin teminatı olarak gördüğümüz gençlerimizin 19 Mayıs ruhunu anlamalarına ve bu ruha sahip çıkmalarına büyük önem veriyoruz. Bütün gayretimiz, özgüveni yüksek, bilim ve teknoloji ışığında günümüz dünyasına ayak uyduran nesiller görmek. Gölbaşı Belediyesi olarak bu zamana kadar gençlerimizin önünü açmak, onları hayata ve geleceğe daha iyi hazırlamak için bugüne kadar pek çok çalışmaya imza attık. İnanıyoruz ki Türkiye’nin istikbali olan gençlerimiz, tarihimizden aldıkları ilhamla, medeniyet yürüyüşümüzü bundan sonra da çok daha ileriye taşıyacaklardır.

Sevgili Gençler; Atamızın bizlere emanet ettiği bu yolda;
Siz Değerli Türk gençleri, Türk İstiklali ve Türk Cumhuriyeti’nin yılmaz bekçisi, bugün ve yarınların tek ve en büyük güvencesidir. 19 Mayıs ruhuyla sahip çıktığımız istiklalimiz, istikbalimiz demokrasimiz ve cumhuriyetimiz siz gençlerimizin omuzlarında daha da yükselecek; ülkemiz muasır medeniyetler seviyesine sizler sayesinde çıkacaktır. 
Başta Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatan kahramanlarımızın ruhları şad, mekanları cennet olsun. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun…

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