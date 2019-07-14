Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek'ten öğrencilere ziyaret

Gölbaşı’nda bulunan ‘Yaz Kur’an Kursları’nı ziyaret eden Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, öğrencilerle sohbet edip, kurs hocalarından çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Çocuklarla tek tek sohbet ederek, öğrendikleri sure ve duaları dinleyen Şimşek, kurs hocalarından çalışmalar hakkında bilgi alırken; her grupta, hatmini birinci olarak tamamlayan öğrencilere bisiklet ve tablet hediye edeceğini söyledi.

Güzel Bir Eğitim Alıyorlar

Eğitimin hayatımızdaki öneminin altını çizen Başkan Şimşek, okul eğitiminin yanı sıra, inancımızla ilgili de kendimizi geliştirmemiz gerektiğini söyleyerek: “Yaz tatili süresince çocuklarımızın güzel dinimizi ve ahlaki değerlerimizi öğrenebilmeleri için belediyemizin tüm imkanlarını seferber ettik. Kültür merkezlerimizi ve sosyal tesislerimizi bu amaçla çocuklarımızın hizmetine sunduk. Görüyorum ki, burada güzel bir eğitim alıyorlar. Bu da bizi mutlu ediyor. Yüce Kitabımızı okumayı öğrenen çocuklarımız, diğer yandan da surelerin Türkçe anlamlarını öğreniyorlar” dedi.