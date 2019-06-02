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Gölbaşı Belediye Başkanından mektup

Gölbaşı Belediyesi tarafından Gölbaşılılara fide dağıtımı başladı. Öte yandan sebze fideleriyle birlikte vatandaşlara hitaben ‘Başkan’dan Mektup’ isimli mektup verildi.
Gölbaşı Belediye Başkanından mektup

Mektupta şu ifadelere yer verildi:
“Değerli Hemşehrilerim, ‘Yaşanılabilir Bir Gölbaşı’ diyerek çıktığımız yolda çocuklarımızın sağlıklı bir şekilde büyümesi, yerli ata tohum geleneğinin yeniden canlanması amacıyla 100.000 organik tohum aldık. ‘Gelecek Minik Eller ile Yeşeriyor’ sloganıyla tüm çocuklarımızı seramıza çağırdık ve tohumları toprakla buluşturduk. Minik ellerin hayat verdiği tohumlar şimdi birer fide oldu.

Şimdi sıra sizlerde. Minik ellerin hayat verdiği ata tohumlarımızı toprakla buluşturacak ve onlara yeniden hayat verecek olan sizlersiniz. Bu fidelerden aldığınız ürünlerden tohum alarak organik tohumun devamlılığını ve gelecek nesillere aktarılmasını sağlamak bu topraklara olan borcumuzdur.
Daha sağlıklı bir gelecek için çıktığımız bu yolda bizleri destekleyecek olan sizlere teşekkür ederim.” 
 

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