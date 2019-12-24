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Gölbaşı Belediyesi 2019 yılı çalışmalarını paylaştı

Gölbaşı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri 2019 yılı içerisinde ilçenin 54 mahallesinde yeni yollar açtı, mevcut yolları yeniledi, yayalara da konforlu ve güvenli kaldırımlar sundu.
Gölbaşı Belediyesi 2019 yılı çalışmalarını paylaştı

748 TON ASFALT BİN 462 TON YAMA YAPILDI

Ekipler 2019 yılı içerisinde 748,90 ton asfalt serimi, bin 462,65 ton asfalt yama çalışması gerçekleştirerek ilçe sakinlerinin gündelik hayatını kolaylaştırmak için canla başla çalıştı. 

40 BİN METRE YENİ İMAR VE KADASTRO YOLU

Gölbaşı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından ilçenin farklı bölgelerinde yapılan eden üst yapı çalışmaları 2019 yılında da hız kesmeden devam etti. İlçe genelinde yeni imar yolları açılırken, mevcut yollarda ise yol genişletme ve düzenleme çalışmaları gerçekleştirildi.  Çalışmalar kapsamında bir yılda toplam 40 bin metre imar ve kadastro yolu, 125 bin 500 metre malzeme serimi ve yol bakım onarım çalışması yapıldı.

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4 BİN 350 m² KALDIRIM ÇALIŞMASI

Bunun yanı sıra  ilçe genelindeki tüm mahallelerde, kilit parke döşeme ve kaldırım onarım çalışmaları yapan Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler yıl içerisinde toplam 4 bin 350 m² andezit kaldırım tamiratı, 450 m² kilitli parke döşeme yaparak onarım ve yenileme gereken her bölgede çalışmalarını aralıksız sürdürmeye devam etti.  

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