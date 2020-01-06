Gölbaşı Belediyesi 2019 yılında 5 bin kişiyi muayene etti

2019 yılında Gölbaşı Belediyesi’ne bağlı diş kliniği ve poliklinikte verilen genel muayene hizmetlerinden 5 bin 200 vatandaş faydalanırken, laboratuarda verilen kan, idrar ile diğer tetkik ve tedavi hizmetlerinden ise 650 kişi faydalandı.

İhtiyaç sahibi yaşlı, kimsesiz veya herhangi bir sağlık kuruluşuna gidemeyecek durumda olan 584 hastanın evlerine gidilerek çeşitli sağlık hizmetlerinin verildiğini açıklayan yetkililer, 2 bin 462 kişiye de enjeksiyon ve pansuman hizmeti sunulduğunu açıkladı.

ÜCRETSİZ HASTA NAKLİ

Hastaneye gitme imkanı olmayan 870 ihtiyaç sahibi hasta vatandaşın tedavilerinin gerçekleşebilmesi için, evlerinden alınıp hastaneye götürüldüğünü ve tedavileri tamamlandıktan sonra evlerine nakilleri yapıldığını bildiren yetkililer, 7 adet cenaze aracıyla hastanelerde veya evlerinde vefat eden bin 100 vatandaşın da il ve ilçe içi nakilleri sağlanarak defin işlemlerinin gerçekleştirildiğini açıkladı.

ENGELLİLERE ÜCRETSİZ MESLEKİ KURSLAR

Sağlık İşleri Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Engelliler Birimi’nde de engelli bireylere Ahşap Boyama, Bilgisayar İşletmeciliği, Pasta Yapımı, Takı Tasarım, Halk Oyunları, Osmanlıca gibi mesleki kurslar verilirken, bu kurslardan 40 engellinin faydalandı.

‘HOŞ GELDİN BEBEK’ PROJESİ DEVAM EDİYOR

Gölbaşı Belediyesi, yeni doğan bebekler için ‘Hoşgeldin Bebek’ uygulamasını hayata geçirdi. Uygulama ile yeni doğum yapmış annelere, sağlık personeli tarafından hazırlanan doğum sonrası anne bakımı ve yeni doğan bebek bakımı için pratik bilgiler içeren kitapçıkların yanı sıra, bebeklerin belirli ihtiyaçlarına yönelik hazırlanmış ‘Hoşgeldin Bebek’ çantası hediye ediliyor.

SAĞLIK HİZMETLERİMİZİ GÜÇLENDİRECEĞİZ

“Binlerce vatandaşımızın ücretsiz tedavi görmesini sağlayan ve bire bir sağlık hizmetleriyle buluştuğu Sağlık İşleri Müdürlüğü’müzün faaliyetleri, 2019’da olduğu gibi 2020’de de, Gölbaşı halkının sağlığı için devam edecek. Gölbaşı Belediyesi olarak her alanda olduğu gibi sağlık alanında da teknolojiyi yakından takip etmeye ve sağlık hizmetlerimizi güçlendirmeye devam edeceğiz. ‘Hoş Geldin Bebek’ projemizle de yeni doğan çocuklarımızın ve ailelerinin yanında olacağız.”