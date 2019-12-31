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Gölbaşı Belediyesi 2019 yılında önemli çalışmalara imza attı

Gölbaşı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü 2019 yılında önemli çalışmalara imza attı. 
Gölbaşı Belediyesi 2019 yılında önemli çalışmalara imza attı

Gölbaşı Belediyesi Temizlik İşler Müdürlüğü 2019 yılın da 39 bin 100 ton evsel atık toplarken, geri dönüşüm konusunda titiz davrandı. Sıfır atık projesi kapsamında özel ve devlet okullarına, kamu kurum ve kuruluşlarına 700 adet iç mekan geri dönüşüm atık kutusu ve 30 adet geri dönüşüm atık konteyneri dağıtılırken, Okullarda yürütülen bilgilendirme çalışmaları ve seminerler çalışmalarında ayrıca 2.000 adet el broşürü, 500 adet afiş, 250 adet boyama kitabı, 250 adet boy cetveli, 8.000 adet Sıfır Atık Sloganlı Bez torba, dağıtımı gerçekleştirildi.

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ÇEVREYE OLAN ZARAR ENGELLENDİ

Gölbaşı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü yetkilileri 2019 yılında 3 bin 825 ton ambalaj atığı toplandığını ve toplanan atıkların yeniden ekonomiye kazandırıldığını açıklarken, çalışmaların devam edeceği bilgisini verdi. 7 bin 592 kilogram bitkisel yağ atığının toplandığını bildiren yetkililer,1460 kg atık pil ve 3 bin 180 kilogram elektrikli ve elektronik atığın da toplanarak çevreye verecekleri zararın engellendiğini bildirdi. Yapılan açıklamada toplamda ayrıştırılan ve ekonomiye kazandırılan atık miktarının 3 bin 837 ton olduğu aktarıldı.

EĞİTİCİ VE BİLGİLENDİRİCİ FAALİYETLER

Okullarda temizlik kampanyalarının yanı sıra ‘Sıfır Atık Projesi’ kapsamında kompost makinası tanıtım açılış töreni ve çevre şenliğinde  “ çevre haftası kutlaması”yapılarak  Etkinlik kapsamında öğrencilere ambalaj atıklarının kaynağında ayrı ayrı toplanması konusunda bilgiler verilirken; Tetrapak kağıt atölyesi ile geri dönüşümden tekrar kağıt üretim aşamaları gösterilmiştir.
 

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