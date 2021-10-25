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Gölbaşı Belediyesi 9 Arsayı Satışa Çıkardı 

Gölbaşı Belediyesi mülkiyetindeki 9 adet konut alanlı arsayı satışa çıkardı. Belediye’den satılık konut arsalarının muhammen bedelleri 1.5 milyon TL ile 630 bin TL arasında değişiyor. Satış ihalesi 9 Kasım günü yapılacak. 
Gölbaşı Belediyesi 9 Arsayı Satışa Çıkardı 

Ramazan Şimşek yönetimindeki Gölbaşı Belediye Başkanlığı, mülkiyetindeki 9 adet konut alanlı arsayı satışa çıkardı. Satış işlemi açık teklif usulü ile yapılacak.

Gölbaşı Belediyesi’nden satılık konut arsalarının muhammen bedelleri 1.5 milyon TL ile 630 bin TL arasında değişiyor. Satış ihalesi 09.11.2021 tarihinde, Belediye Hizmet Binasında Encümen Salonu’nda yapılacak. Sözkonusu arsalar ilçenin İncek, Örencik ve Gerder mahallelerinde bulunuyor. Arsaların en büyüğü 2 bin 165 metre kare, en küçüğü ise 1184 metre kare.

HES KODU ŞARTI

İhaleye iştirak edecek olanlar Belediye’den her parsel için ayrı ayrı 250 TL karşılığında şartname almak zorundalar. Satıştan mütevellit bütün vergi, resmi harç, ilam giderleri, tapu harçları, alım satım giderleri gibi ödenmesi gereken her türlü giderler alıcıya ait olacak ve alıcı tarafından kanuni süresinde ödenmesi gerekecek. İhaleye katılacakların Covid-19 tedbirleri kapsamında HES kodu almaları da zorunlu olacak.
 
ERSİN ODABAŞI/İLKSAYFA

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