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Gölbaşı Belediyesi, akıllı bisiklet uygulamasını başlattı

Gölbaşı Belediyesi sağlıklı ve çevreci ulaşım şekli olan bisikletin kent içi kullanımının yaygınlaştırılması amacıyla akıllı bisiklet uygulamasını başlattı.
Gölbaşı Belediyesi, akıllı bisiklet uygulamasını başlattı

Ankara’nın doğası ve güzellikleri ile ön planda olan ilçesi Gölbaşı’nda hayata geçecek ve Gölbaşı Belediyesi tarafından işletilecek olan Akıllı Bisiklet Projesi sistemi hakkında konuşan Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, proje ile bisiklet kullanımını daha da yaygınlaştırmayı amaçladıklarını ifade etti. İstasyonun ilk olarak Atatürk Sahil Park ve Vilayetler Evi’ne kurulacağını söyleyen Başkan Ramazan Şimşek “56 km’lik bisiklet yolunun tamamlanmasının ardından istasyon sayımızı arttıracağız. GÖLBİS sayesinde toplu ulaşım üzerindeki yükü azaltacak, trafiğin bir nebzede olsa hafiflemesine, daha çevreci bir ulaşım aracına vesile olacağız. Aynı zamanda vatandaşlarımızın hareket ederek GÖLBİS ile zinde kalmalarını amaçlıyoruz” açıklamasında bulundu. 

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Size uygun kiralama sistemi
Sisteme dair de bilgiler paylaşan Başkan Ramazan Şimşek “Farklı kiralama sistemi mevcut. Bunlardan ilki mobil uygulamalar sayesinde. Telefonunuza indireceğiniz uygulama ile kiralama yapılabilecek. Bir diğer yöntem ise abonman kart sistemi. Vatandaşlarımız kartları abone noktalarından temin ederek, içine para yükleyip kiosklara okutarak kiralama sağlayabilecek, 20 sn. içinde bisiklet temin edilebilecek. Kredi kartı ile kiralama ise sunmuş olduğumuz bir diğer alternatif. Özellikle yerli ve yabancı turistler için bu sistem kolay olacak. Aynı zamanda İOS ve Android telefonlardan GÖLBİS uygulamasını indirerek QR kod ile de kiralama yapabilecek vatandaşlar” dedi. 

Pedallarınız GÖLBİS’ten
Ankara’da ilk olan GÖLBİS sayesinde; yanınızda bisiklet taşıma durumu da ortadan kalkacak. Bisiklet kiralamak isteyenler istedikleri GÖLBİS istasyonundan kiralama yaparak istedikleri istasyona bisikletleri bırakabilecekler. Mayıs ayında hizmete geçecek olan projeye; 16 bisiklet ve 2 istasyon ile başlanacak.

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