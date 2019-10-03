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Gölbaşı Belediyesi araç filosunu güçlendirdi

Gölbaşı Belediyesi, vatandaşlara daha hızlı ve kaliteli hizmet vermek için araç filosunu güçlendirmeye devam ediyor.
Gölbaşı Belediyesi araç filosunu güçlendirdi

Gölbaşı Belediyesi araç filosuna, 2 çift kabin kamyonet, 2 otobüs ve 3 adet tam donanımlı cenaze aracı olmak üzere  toplamda 7 yerli üretim araç daha ekledi.

HİZMETLERİN KALİTESİNİ İYİLEŞTİRİYORUZ

Gölbaşı Belediyesine ait araç parkında araçları inceleyen Belediye Başkanı Ramazan Şimşek “Gölbaşımızın gelişmesi için hizmetlerimizin kalitesini iyileştiriyoruz. Bunu sağlamak için de filomuzu yeni araçlarla güçlendiriyoruz.” dedi. 

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YERLİ ÜRETİME TAM DESTEK

Yeni araçların yerli üretim olduğuna dikkat çeken Başkan Şimşek “Gölbaşı Belediyesi olarak yerli ve milli üretimi destekliyoruz. Ülkemizin 2023 vizyonu doğrultusunda son yıllardaki yerli ve milli üretim hamlesine biz de elimizden gelen katkıyı sağlamak için yerli ve milli üreticilerimizle çalışmaya gayret ediyoruz. Bu nedenle yeni araçların yerli üretim olmasına özen gösterdik.” dedi. 

ŞOFÖRLERE UYARI: “DAHA FAZLA ÖZEN GÖSTERİN”

Araç şoförlerini de uyaran Başkan Şimşek "Şu unutulmamalı ki kullanacağınız bu araçlarda tüm Gölbaşılıların hakkı var. Kendi araçlarınızı nasıl kullanıyorsanız, bu araçları kullanırken de kendi aracınızdan daha fazla özen gösterin. Aynı zamanda araçları dikkatli kullanın, trafik kurallarına uyun. Hiçbir şey bir insan hayatından daha önemli değildir.” diye konuştu. 

BAŞKAN ŞİMŞEK’TEN ŞEHİR TURU

Başkan Şimşek araç filosuna yeni eklenen otobüslerden birini kullanarak şehir turu attı.
 

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