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Gölbaşı Belediyesi cenazesi olan vatandaşlara ücretsiz taziye çadırı hizmeti veriyor

Gölbaşı Belediyesi, cenaze evlerinde masa sandalye temininden çadır kurulumuna, ambulans hizmetinden cenaze nakil hizmetine, kadar bir çok hizmeti sunarak yaslı vatandaşların yükünü azaltıyor.
Gölbaşı Belediyesi cenazesi olan vatandaşlara ücretsiz taziye çadırı hizmeti veriyor

ÜCRETSİZ CENAZE PAKETİ 

Çay, şeker, gül suyu, peçete, bardak, lokum, kefen gibi malzemeleri içeren cenaze paketi Gölbaşı Belediyesi tarafından isteyen vatandaşlara ücretsiz olarak veriliyor.

ÜCRETSİZ CENAZE NAKLİ

Gölbaşı Belediyesi şehir içi cenaze nakliyle ilgili de vatandaşlarının yanında oluyor. Sağlık İşleri Müdürlüğü’ ne başvuran vatandaşlara en hızlı şekilde geri dönüş yapılıyor. Cenaze doktor raporu tamamlandıktan sonra geri kalan tüm hizmetler Gölbaşı Belediyesi tarafından ücretsiz olarak veriliyor. Gece gündüz demeden cenazenin nakli sağlanarak vatandaşlara bu konuda yardımcı olunuyor. 

CENAZE SAHİPLERİNE ÇADIR HİZMETİ

Gölbaşı Belediyesi cenazesi olan vatandaşlara ücretsiz taziye çadırı hizmeti de veriyor. Cenazesi olan Gölbaşılılar talep etmeleri halinde ücretsiz çadır kurulumunun yanı sıra, masa ve sandalye hizmetinden de  faydalanabiliyor. 

KISA MESAJLA ANLIK BİLDİRİM

Ayrıca Gölbaşı Belediyesi'nin kısa mesaj sistemiyle, cenazeler  anlık olarak duyurulurken, vefat eden vatandaşların akraba ve yakınlarının en hızlı şekilde bilgilendirilmesi sağlanıyor.

HER VATANDAŞ ÜCRETSİZ FAYDALANABİLİYOR

Herhangi bir yakınını kaybeden vatandaşlar, Gölbaşı Belediyesi’yle irtibata geçerek bu insani hizmetten yararlanabiliyor. Görevliler kendilerine ulaşan taleplerden sonra, vatandaşların istek ve ihtiyaçları tespit ederek gereken işlemleri başlatıyor.

İYİ GÜNDE DE KÖTÜ GÜNDE DE VATANDAŞIMIZIN YANINDAYIZ

“Belediyeler vatandaşları için vardır.” diyen Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, vatandaşın iyi gününde de kötü gününde de yanında olduklarını  ifade ederek şunları söyledi.  

“Gölbaşı Belediyesi olarak hizmetlerimizin odağında insan var. Biz sadece iyi günde değil, vatandaşlarımızın en zor günlerinde de yanlarındayız. Belediye olarak bu zor günlerinde vatandaşlarımızın acılarını hafifletebilmek için üzerimize düşen ne görev varsa yerine getiriyoruz.”

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