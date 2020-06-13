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Gölbaşı Belediyesi ekipleri dezenfekte çalışmalarına devam ediyor

Gölbaşı Belediyesi araba doktorlarımıza tam destek sağlayarak dezenfeksiyon çalışmalarına hız verdi. 
Gölbaşı Belediyesi ekipleri dezenfekte çalışmalarına devam ediyor

Gölbaşı Sanayi Bölgesi’nde gerçekleştirilen dezenfekte işlemleri ile sağlık kurallarına uygun ortamın kontrolünü yapan Gölbaşı Belediyesi ekipleri 14 adım kurallarını içeren afişleri de esnafla buluşturdu. Maske ve jel dağıtımının da gerçekleştiği günde esnafın sıkıntılarını da dinleyen ekipler, düzenli dezenfekte çalışmalarının müşterilerin ve esnafın sağlığı için önemine dikkat çekti.

Esnafa sağlık ve bol kazanç dileyen Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek “Açıldığı gün itibariyle berberlerimiz ve kuaförlerimiz daha sonra da taksicilerimizle bir araya gelerek dezenfekte çalışmalarını hızlandırdık. Esnafımızın sağlığı bizim için çok önemli. Bu sayede vatandaşlarımızda güvenle hizmet satın alabilecek. Bu günleri tedbirlere uyarak aşacağız” dedi. 

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