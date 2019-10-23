Gölbaşı Belediyesi ilçedeki ihtiyaç sahipleri için Sanal market uygulamasına devam ediyor

Gölbaşı Belediyesi ilçedeki ihtiyaç sahiplerinin, tüm ev ihtiyaçlarını huzurlu ve rahat bir şekilde karşılayabilmeleri için faaliyete geçirdiği ‘Sosyal Market’ ve ‘Hilal Kart’tan binlerce ihtiyaç sahibi faydalanıyor.

Yüzlerce ürünün yer aldığı ‘Sosyal Market’, gıdadan temizlik maddelerine, kırtasiyeden giyim ürünlerine kadar birçok ihtiyacı karşılayacak ürün çeşitlerinden oluşuyor. Ayrıca ikinci el kıyafetlerin hazırlandığı atölye de ‘Sosyal Market’in içerisinde yer alıyor. Belediye imkânlarıyla ve yardımseverlerden tedarik edilen ürünler ise ‘Sosyal Market’in raflarını süslüyor.

‘Sosyal Market’ten yararlanmak isteyen ihtiyaç sahipleri Gölbaşı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü’ne başvurabiliyor. ‘Hilal Kart’ talebinde bulunan ihtiyaç sahiplerinin gerekli sosyo ekonomik durumları incelendikten sonra kendilerine ‘Hilal Kart’ teslim ediliyor. ‘Hilal Kart’ını alan ihtiyaç sahipleri ‘Sosyal Market’e geldiklerinde, ev ihtiyaçlarını ister tek seferde, isterse de dilediği zaman yapabiliyor.

“Hilal Kart ve Sosyal Market’in sosyal dayanışmanın ve sosyal belediyeciliğin çok önemli bir örneğidir.” diyen Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek sözlerini şöyle sürdürdü;

“SAĞ ELİN VERDİĞİNİ SOL EL GÖRMÜYOR”

“İnanç ve geleneğimizin önemli düsturlarından birisi de ‘Sağ elin verdiğini, sol elin görmemesi’dir. Ve öyle bir mekanizma olmalı ki, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız yardımlardan faydalalanırken incinmemeli, gönül rahatlığıyla ücretsiz alışverişlerini yapabilmeli. Gölbaşı Belediyesi olarak ‘Hilal Kart’ ve ‘Sosyal Market’te bunu yapıyoruz. İhtiyaç sahibi insanlarımız , ‘Sosyal Market’teki ücretsiz alışverişlerini ‘Hilal Kart’la rahatça yapabiliyorlar.”

“YARDIMLAR GERÇEK İHTİYAÇ SAHİPLERİNE GİDİYOR”

“İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza destek olmak için belediyelerce yıllardır uygulanan ancak; amacına ulaşıp ulaşmadığı ile ilgili haklı tartışmalara neden olan ‘klasik hizmet anlayışına’ son vererek, yardımları gerçek ihtiyaç sahiplerine aktarıyor, onların da bu yardımı Sosyal Market’te dilediği şekilde kullanabilmesini sağlıyoruz”

“Şehit-gazi yakınları ile dul, yetim ve öksüzler öncelikli olmak üzere belediyemiz tarafından tespit edilen ihtiyaç sahipleri, ‘Hilal Kart’larına yüklediğimiz tutarla ‘Sosyal Market’ten temel ev ihtiyaçlarını alma imkanına kavuşuyor.”

“HER YERDEN ALIŞVERİŞ İMKANI”

“Gerekli hazırlıkları tamamladığımızda vatandaşlarımız bu kartla sadece ‘Sosyal Market’ten değil, arzu ettiği tüm market, manav, eczane, mağaza, fırın gibi esnaflardan da alışveriş yapabilecek. Bu konudaki çalışmalarımız devam ediyor.”

