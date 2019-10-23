  • BIST 98.809
  • Altın 277,814
  • Dolar 5,7837
  • Euro 6,4330
  • Ankara 15 °C
  • İstanbul 19 °C
  • İzmir 21 °C
  • Konya 14 °C
»

Gölbaşı Belediyesi ilçedeki ihtiyaç sahipleri için Sanal market uygulamasına devam ediyor

Gölbaşı Belediyesi ilçedeki ihtiyaç sahiplerinin, tüm ev ihtiyaçlarını huzurlu ve rahat bir şekilde karşılayabilmeleri için faaliyete geçirdiği ‘Sosyal Market’ ve ‘Hilal Kart’tan binlerce ihtiyaç sahibi faydalanıyor. 
Gölbaşı Belediyesi ilçedeki ihtiyaç sahipleri için Sanal market uygulamasına devam ediyor

Yüzlerce ürünün yer aldığı ‘Sosyal Market’, gıdadan temizlik maddelerine, kırtasiyeden giyim ürünlerine kadar birçok ihtiyacı karşılayacak ürün çeşitlerinden oluşuyor.  Ayrıca ikinci el kıyafetlerin hazırlandığı atölye de ‘Sosyal Market’in içerisinde yer alıyor. Belediye imkânlarıyla ve yardımseverlerden tedarik edilen ürünler ise ‘Sosyal Market’in raflarını süslüyor. 
 ‘Sosyal Market’ten yararlanmak isteyen ihtiyaç sahipleri Gölbaşı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü’ne başvurabiliyor. ‘Hilal Kart’ talebinde bulunan ihtiyaç sahiplerinin gerekli sosyo ekonomik durumları incelendikten sonra kendilerine ‘Hilal Kart’ teslim ediliyor. ‘Hilal Kart’ını alan ihtiyaç sahipleri  ‘Sosyal Market’e geldiklerinde, ev ihtiyaçlarını ister tek seferde, isterse de dilediği zaman yapabiliyor.
“Hilal Kart ve Sosyal Market’in sosyal dayanışmanın ve sosyal belediyeciliğin çok önemli bir örneğidir.”  diyen Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek sözlerini şöyle sürdürdü;

“SAĞ ELİN VERDİĞİNİ SOL EL GÖRMÜYOR”

“İnanç ve geleneğimizin önemli düsturlarından birisi de ‘Sağ elin verdiğini, sol elin görmemesi’dir. Ve öyle bir mekanizma olmalı ki, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız yardımlardan faydalalanırken incinmemeli, gönül rahatlığıyla ücretsiz alışverişlerini yapabilmeli. Gölbaşı Belediyesi olarak ‘Hilal Kart’ ve ‘Sosyal Market’te bunu yapıyoruz. İhtiyaç sahibi insanlarımız , ‘Sosyal Market’teki ücretsiz alışverişlerini ‘Hilal Kart’la rahatça yapabiliyorlar.”

sosyal-market-hilal-kart-5.jpg

“YARDIMLAR GERÇEK İHTİYAÇ SAHİPLERİNE GİDİYOR”

“İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza destek olmak için belediyelerce yıllardır uygulanan ancak; amacına ulaşıp ulaşmadığı ile ilgili haklı tartışmalara neden olan ‘klasik hizmet anlayışına’ son vererek, yardımları gerçek ihtiyaç sahiplerine aktarıyor, onların da bu yardımı Sosyal Market’te dilediği şekilde kullanabilmesini sağlıyoruz” 
“Şehit-gazi yakınları ile dul, yetim ve öksüzler öncelikli olmak üzere belediyemiz tarafından tespit edilen ihtiyaç sahipleri, ‘Hilal Kart’larına yüklediğimiz tutarla ‘Sosyal Market’ten temel ev ihtiyaçlarını alma imkanına kavuşuyor.”

“HER YERDEN ALIŞVERİŞ İMKANI”

“Gerekli hazırlıkları tamamladığımızda vatandaşlarımız bu kartla sadece ‘Sosyal Market’ten değil, arzu ettiği tüm market, manav, eczane, mağaza, fırın gibi esnaflardan da alışveriş yapabilecek. Bu konudaki çalışmalarımız devam ediyor.” 
 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ankara trafiğine alternatif çözüm çalışmaları22 Ekim 2019 Salı 00:55
  • Altındağlı çocuklar Karagöz Hacivat gözterileriyle gönüllerince eğlendi22 Ekim 2019 Salı 00:51
  • Mamak Belediyesi’nin 2020 yılı mali bütçesi, Ekim Ayı Meclis Toplantısı’nda görüşüldü22 Ekim 2019 Salı 00:17
  • Mamak’taki okullarda uygulanacak “Yazarlar Buluşması” Projesi başladı22 Ekim 2019 Salı 00:16
  • En büyük hayali gelin olmak olan down sendromlu 23 yaşındaki Rabia Süer'in düğünü oldu22 Ekim 2019 Salı 00:14
  • Kahramankazan’da yaşayan down sendromlu Umutcan Uzunoğlu’nun askerlik hayali gerçek oldu22 Ekim 2019 Salı 00:01
  • Büyükşehir Belediyesi Sincan Kapalı spor Salonu'nda ücretsiz eğitim vermeye devam ediyor21 Ekim 2019 Pazartesi 00:51
  • “Yeni Mamak Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi” kapsamında kalan 12 dairenin kurası çekildi21 Ekim 2019 Pazartesi 00:18
  • Keçiören Belediyesi'nden öğrencilere sınav desteği21 Ekim 2019 Pazartesi 00:16
  • Kahramankazan İstihdam Merkezi 4 ayda 400 kişiyi ev sahibi yaptı21 Ekim 2019 Pazartesi 00:13
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti