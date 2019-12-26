Gölbaşı Belediyesi ilçeye 30 bin m²’lik yeni yeşil alan kazandırdı

Gölbaşı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, 2019 yılında yeni ağaçlandırma alanları oluşturarak ilçeye 30 bin m²’lik yeni yeşil alan kazandırdı.

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, “Park ve Bahçeler Müdürlüğümüz 2019 yılını yoğun bir tempoda çalışarak geçirdi. Yapılan çalışmalarla birlikte Gölbaşı’nda hem yeşil alan miktarını artırıyoruz hem de ilçemizi daha estetik bir hale getiriyoruz. Gölbaşı’ndaki yeşil alanlar 7 den 70’e herkese hitap ediyor. Yapılan çalışmalarla ortaya çıkan yeşil alanlarla, Gölbaşı daha estetik bir kimliğe bürünüyor” dedi.

KİŞİ BAŞINA DÜŞEN YEŞİL ALAN MİKTARI ARTIRILDI

Toplam alanı 761 bin 973 m²’yi bulan 145 adet parkla birlikte Gölbaşı’nda kişi başına düşen yeşil alan miktarı da 28.29 m²’ye çıkarıldı. Yine 2019 yılı içerisinde bin 190 m²’lik alana sahip toplamda 4 parkı tamamen revize eden Gölbaşı Belediyesi parkları tam bir yaşam alanına çevirdi. İçerisinde şehir mobilyaları, çocuk oyun alanları, koşu yolları ve spor aletleri bulunan Gölbaşı’ndaki parklar 7’den 70’e herkese hitap ediyor.

ON BİNLERCE MEVSİMSEL ÇİÇEK DİKİMİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Şehir estetiğine büyük önem veren Gölbaşı Belediyesi mevsimsel çiçek dikimlerini de ihmal etmedi. Gölbaşı Belediyesi park ve bahçelerde, yol kenarlarında, kavşaklarda binlerce çiçek dikimi gerçekleştirdi. Gölbaşı’nda 220 bin adet mevsimlik çiçek ve lale soğanı, orta refüjlere 4 bin adet bitki ekimi, yapılırken bunların dışında , 31 bin 432 adet estetik çalı, süs bitkisi ve ağaç dikimi de gerçekleştirildi.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü serasında 178 bin 800 adet mevsimlik ve çok yıllık bitki üretimi yapılırken, 85 bin adet organik tohum da fide haline getirilip vatandaşlara dağıtıldı. Tarım Bakanlığı’ndan yıl içerisinde 30 bin 900 fidan tahsis eden Gölbaşı Belediyesi, tahsis edilen bu fidanların park, yeşil alan ve ağaçlandırma alanlarına dikilmesini sağladı.

30 BİN m² YEŞİL ALAN DAHA KAZANDIRILDI

Gelecek nesillere daha yeşil bir Gölbaşı bırakmak için çalışmalarını sürdüren Gölbaşı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü Örencik’te 14 bin m², Ballıkpınar’da ise 15 bin m² ağaçlandırma alanı oluşturarak ilçeye 30 bin m² daha yeşil alan kazandırdı.

ATÖLYEDE ÜRETİM TÜM HIZIYLA DEVAM ETTİ

Park Bahçeler Müdürlüğü atölyesinde 2019 yılı içerisinde üretim tüm hızıyla devam etti. Çok çeşitli şehir mobilyaları üretimi gerçekleştiren atölyede, otobüs durakları, banklar, çöp kovaları gibi birçok kalemde üretimler gerçekleştirildi.