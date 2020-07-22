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Gölbaşı Belediyesi kanalların onarımını tamamladı

Gölbaşı Belediyesi ilçedeki kanalların tamamını temizleyerek, onarım çalışmalarını tamamladı. 
Gölbaşı Belediyesi kanalların onarımını tamamladı

Gölbaşı Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçede bulunan kanalları temizleme çalışmalarını sürdürüyor. Gelecek nesillerin sağlıklı ve daha temiz bir Gölbaşı’na kavuşmasının ilk amaçları olduğunu söyleyen Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek “Park Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimiz özellikle havaların ısındığı bu günlerde vatandaşlarımızın kötü kokulara maruz kalmaması ve daha sağlıklı hijyenik bir ortamda yaşamlarını sürdürebilmeleri için çalışmalarına hızla devam ediyor.

Zaman zaman atılan atıklar ve yağmur sularının yarattığı tahribatlar kanallarda taşmalara sebebiyet verebiliyor. Bu durumların önüne geçmek vatandaşlarımıza daha temiz bir ortam sağlamak bütün çabamız” ifadelerini kullandı.

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