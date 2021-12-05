Gölbaşı Belediyesi kar yağışına karşı hazırlıklarını tamamladı

Gölbaşı Belediyesi, Ankara’da kış mevsimi dolayısıyla yaşanması muhtemel kar yağışı ve buzlanma için 249 personel ve 33 araçla sahada hazır.

Gölbaşı Belediyesi kış mevsiminin olası kar yağışına karşı önlemlerini aldı. Gölbaşılıların mağdur olmaması için karla mücadele araçlarının ve ekiplerinin Gölbaşı sokaklarında her an mesaiye hazır olduğunu aktaran Başkan Ramazan Şimşek şunları söyledi: “İlçemizde yaşanabilecek kar yağışı ve buzlanma sonrasında vatandaşlarımızın günlük yaşamının sekteye uğramaması ve ulaşımda aksaklık yaşanmaması için şimdiden önlemimizi aldık. 9 kar küreme aracı,5 greyder, 8 csb aracı, 249 personelimiz ve 33 aracımız ile hizmet vereceğiz.”

Gece gündüz mesai

Gölbaşı Belediyesi Fen işleri ekiplerinin ana arterler başta olmak üzere ilçenin tüm yollarında göreve hazır olduğunu ifade eden Başkan Ramazan Şimşek “Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı kar ve buzlanmayla mücadele ekiplerimiz, Gölbaşı’nın 54 Mahallesinde göreve hazır. Gece gündüz demeden mesai yapan ekiplerimiz kış aylarında da Gölbaşılı vatandaşlarımızın rahatı ve refahı için çalışacak. 7/24 mesaiye hazır olan ekiplerimize gönülden teşekkür ediyorum” dedi.

Vatandaşları muhtemel buzlanma ve kar yağışına karı önceden tedbir almaya çağıran Başkan Şimşek “Bizler karla ve buzlanmayla mücadelemizi sokaklarımızda sürdürürken, vatandaşlarımızı da kişisel tedbirlerini almaya, davet ediyoruz. Kış lastikleri ve zincirleri olmadan dışarı çıkmamaya özen göstermelerini rica ediyoruz” dedi. Başkan Şimşek Kış aylarında yürütecekleri karla mücadele programının Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün hava tahmin raporuna göre düzenlendiğinin altını çizdi.