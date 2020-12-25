Gölbaşı Belediyesi kara kışa hazır

Gölbaşı Belediyesi Fen İşleri ekipleri, Ankara’da etkili olan kar yağışı sonrası 249 personel ve 33 araçla sahaya indi.

Gölbaşı Belediyesi kar yağışının etkili olduğu andan itibaren, kapanan yollardaki çalışmalarına başladı. Gölbaşılıların mağdur olmaması için karla mücadele araçlarının ve ekiplerinin Gölbaşı sokaklarında mesaide olduğunu aktaran Başkan Ramazan Şimşek şunları söyledi: “İlçemizde yaşanan kar yağışı ile buzlanma sonrasında hemşerilerimizin günlük yaşamının sekteye uğramaması ve en önemlisi de ulaşımda aksaklık yaşanmaması için çalışıyoruz. 9 kar küreme aracı,5 greyder, 8 csb aracı, 249 personelimiz ve 33 aracımız ile hizmet vereceğiz.”

54 mahallede 7/24 çalışma

Gölbaşı Belediyesine bağlı ekiplerin, kar küreme çalışması yaparak ana arterler başta olmak üzere ilçenin tüm yollarını temizlediğini aktaran Başkan Ramazan Şimşek “Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı kar ve buzla mücadele ekiplerimiz Gölbaşı’nın 54 Mahallesinde kar küreme ve yol açma çalışması yaptı. Büyük bir özveriyle çalışan ekiplerimize teşekkür eder, vatandaşlarımıza gerekli tüm önlemleri almaya devam edeceğimizi duyurmak isterim” dedi.

Başkan Şimşek’ten kış lastiği uyarısı

Vatandaşları ise kişisel tedbirleri alma noktasında uyaran Başkan Şimşek “Bizler karla mücadelemizi sokaklarımızda sürdürürken, vatandaşlarımızı da kişisel tedbirlerini almaya, kış lastikleri olmadan dışarı çıkmamaya davet ediyoruz” dedi. Kış aylarında karla mücadele programının Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün hava tahmin raporuna göre düzenlendiğini sözlerine ekleyen Başkan Şimşek “Vatandaşlarımızın her türlü talep ve şikâyetlerini ivedilikle çözüme kavuşturuyoruz” açıklamasında bulundu.