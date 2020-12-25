  • BIST 1.429
  • Altın 453,525
  • Dolar 7,5802
  • Euro 9,2421
  • Ankara -1 °C
  • İstanbul 9 °C
  • İzmir 12 °C
  • Konya -3 °C
»

Gölbaşı Belediyesi kara kışa hazır

Gölbaşı Belediyesi Fen İşleri ekipleri, Ankara’da etkili olan kar yağışı sonrası 249 personel ve 33 araçla sahaya indi.
Gölbaşı Belediyesi kara kışa hazır

Gölbaşı Belediyesi kar yağışının etkili olduğu andan itibaren, kapanan yollardaki çalışmalarına başladı. Gölbaşılıların mağdur olmaması için karla mücadele araçlarının ve ekiplerinin Gölbaşı sokaklarında mesaide olduğunu aktaran Başkan Ramazan Şimşek şunları söyledi: “İlçemizde yaşanan kar yağışı ile buzlanma sonrasında hemşerilerimizin günlük yaşamının sekteye uğramaması ve en önemlisi de ulaşımda aksaklık yaşanmaması için çalışıyoruz. 9 kar küreme aracı,5 greyder, 8 csb aracı, 249 personelimiz ve 33 aracımız ile hizmet vereceğiz.”

54 mahallede 7/24 çalışma

Gölbaşı Belediyesine bağlı ekiplerin, kar küreme çalışması yaparak ana arterler başta olmak üzere ilçenin tüm yollarını temizlediğini aktaran Başkan Ramazan Şimşek “Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı kar ve buzla mücadele ekiplerimiz Gölbaşı’nın 54 Mahallesinde kar küreme ve yol açma çalışması yaptı. Büyük bir özveriyle çalışan ekiplerimize teşekkür eder, vatandaşlarımıza gerekli tüm önlemleri almaya devam edeceğimizi duyurmak isterim” dedi. 

Başkan Şimşek’ten kış lastiği uyarısı

Vatandaşları ise kişisel tedbirleri alma noktasında uyaran Başkan Şimşek “Bizler karla mücadelemizi sokaklarımızda sürdürürken, vatandaşlarımızı da kişisel tedbirlerini almaya, kış lastikleri olmadan dışarı çıkmamaya davet ediyoruz” dedi. Kış aylarında karla mücadele programının Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün hava tahmin raporuna göre düzenlendiğini sözlerine ekleyen Başkan Şimşek “Vatandaşlarımızın her türlü talep ve şikâyetlerini ivedilikle çözüme kavuşturuyoruz” açıklamasında bulundu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sincan'da spora dev yatırımlar25 Aralık 2020 Cuma 06:00
  • Polis adaylarına ücretsiz eğitim25 Aralık 2020 Cuma 05:59
  • Mamaklı muhtarlara destek25 Aralık 2020 Cuma 05:58
  • Cansuyu Derneği Kenya’da 20 su kuyusu açtı25 Aralık 2020 Cuma 04:36
  • Sarıkamış Şehitleri Keçiören’de anıldı25 Aralık 2020 Cuma 03:35
  • Ankara’da bir ilk - Matematik Müzesi 25 Aralık 2020 Cuma 02:28
  • Mamak’ta el değmeden ŞAH-MAT25 Aralık 2020 Cuma 01:31
  • 27 Aralık milattır25 Aralık 2020 Cuma 00:38
  • 26 Aralık’ta açılıyor24 Aralık 2020 Perşembe 06:04
  • Mutlu’da Dönüşüm24 Aralık 2020 Perşembe 06:03
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti