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Gölbaşı Belediyesi mezarlıkları temizliyor

Gölbaşı Belediyesi, yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle merkez ve mahalle mezarlıklarında temizlik ve bakım çalışması başlattı.
Gölbaşı Belediyesi mezarlıkları temizliyor

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri mezarlıkların bakım ve onarımını yıl boyunca düzenli olarak yaparken, bayram nedeniyle gerçekleşmesi beklenen yoğun ziyaretleri de dikkate alarak, vatandaşlarımızın huzuru ve rahatı için mezarlıklar içindeki yabani otları temizlemeye başladı.

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Bakımlı ve Nezih Ortam

Özellikle bayramlarda mezarlıkların daha çok ziyaret edildiğine dikkat çeken Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, ekiplerin temizlik ve bakım çalışmalarına rutin aralıklarla devam ettiğini de hatırlatarak: “Bayramda akraba, dost ve yakınlarının kabrini ziyaret edecek olan hemşerilerimize bakımlı ve nezih bir ortam sunabilmek için müdürlüğümüze gerekli talimatı verdim. Ekiplerimiz şu an yoğun bir şekilde mahallelerimizdeki kabristanları ot ve çöpten arındırıyorlar. Her şeyin en güzeline layık olduğuna inandığım Gölbaşı’mızın, huzurlu ve manevi kazanımlarla dolu bir bayram geçirmesini diliyorum” şeklinde konuştu. 
 

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