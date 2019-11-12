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Gölbaşı Belediyesi okul yollarını onarıyor

Gölbaşı Belediyesi, eğitime katkı sağlamak amacıyla okul çevrelerinde asfaltlama ve tadilat çalışmaları gerçekleştirdi.
Gölbaşı Belediyesi okul yollarını onarıyor

Gölbaşı Belediyesi, Karşıyaka Mahallesi’nde yapımı devam eden Gölbaşı Turizm Meslek Lisesi ve Uygulama Oteli, Seğmenler mahallesinde bulunan Mehmet Akif Ersoy İmam Hatip lisesi ve Tek İlköğretim Okulu çevresinde asfalt çalışması gerçekleştirdi. Okul çevresindeki yolların daha temiz ve düzgün olması için yapılan çalışmayla,  öğrencilerin seri ve güvenli ulaşımı sağlanacak.

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“ÖNCELİĞİMİZ OKULLARIMIZ”

Eğitime her alanda destek verdiklerini söyleyen Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, “İlçe genelinde sürdürdüğümüz çalışmalarda önceliğimizi okullarımıza ve öğrencilerimize veriyoruz. Geleceğimizin teminatı en büyük hazinemiz olan değerli yavrularımıza daha güzel bir yaşam alanı yaratmak için var gücümüzle çalışmalarımızı devam ettiriyoruz.” dedi. 


 

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