Gölbaşı Belediyesi personeline sigara bırakma semineri

‘9 Şubat Dünya Sigara Bırakma Günü' kapsamında Gölbaşı Belediyesi tarafından personele yönelik sigarayı bırakma semineri düzenlendi.

Gölbaşı Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ve İlçe Sağlık Müdürlüğü'nün ortaklığıyla Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen seminerde Sağlıklı Hayat Merkezi Sigarayı Bırakma Polikliniği Sorumlu Hekimi Dr. Umut Ünver tarafından , belediye personeline yönelik 'Sigaranın zararları ve bırakma yolları” konulu seminer verildi.

PERSONELE SİGARANIN ZARARLARI ANLATILDI

Sigaranın zararlarının anlatıldığı seminerde, karbonmonoksit testiyle sigara içen personelin akciğer kapasiteleri ölçülüp kendi akciğer sağlıkları ile ilgili bilgi verildi. Seminer sonunda sigarayı bırakmak isteyen personeller, sigarayı bırakma polikliniğine yönlendirildi.

-SİGARA MASUM DEĞİLDİR

Sigaranın insan sağlığına verdiği zararlara dikkat çekmek için belediye personeline yönelik seminer verildiği söyleyen Başkan Şimşek şu ifadeleri kullandı;

Yapılan çalışmalar gösteriyor ki; yasaklı bağımlılık yapıcı maddeleri kullananların hemen hemen tümü sigara kullanmakta ve yine bağımlılık yapıcı maddelerle tanışması sigara ile olmaktadır. Şunu unutmamalıyız ‘Sigara Masum Değildir. Sigara sizi özgür kılmaz.’ Daha büyük, daha yetişkin, daha karizmatik, daha iyi arkadaş yapmaz. Ama daha çok hasta olmanıza sebep olur. Gölbaşı Belediyesi olarak sigarayla mücadele devam edeceğiz.”

