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Gölbaşı Belediyesi seccade dağıttı 

Normalleşme süreci sebebiyle atılan adımlar kapsamında, ilk Cuma namazı için camilerde buluşan Gölbaşılıları, Gölbaşı Belediyesi yalnız bırakmadı. 
Gölbaşı Belediyesi seccade dağıttı 

Günler öncesinden yapılan temizlik ve dezenfektan çalışmalarının yani sıra bugün namaz kılacak vatandaş ile bir araya gelen Gölbaşı Belediyesi ekipleri mesafe kurallarına uyulup uyulmadığını kontrol etti.

Tek kullanımlık seccade, dezenfektan dağıtımı da gerçekleştiren ekipler, vatandaşlara bilgilendirmede bulunarak sosyal mesafe kuralına dikkat çekti. Alınan tedbirler ile salgının üstesinden gelineceğini aktaran Gölbaşı Belediyesi Başkanı Ramazan Şimşek “Güzel dualarınız ile sağlıkla günlerde buluşmak dileğiyle. Camilerimizin dolup taşacağı günleri iple çekiyoruz " dedi.
 

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