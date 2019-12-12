Gölbaşı Belediyesi 'Sıfır Atık' projesine destek vermeye devam ediyor

Gölbaşı Belediyesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinasyonunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde yürütülen 'Sıfır Atık' projesine destek vermeye devam ediyor.

Gölbaşı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü koordinatörlüğünde Çevko ve Alkın Kağıtçılık destekleriyle “Sıfır Atık Projesi” kapsamında Atakent Villaları, Aydınlar Sitesi, Ankavilla, Altıngül konutlarında sıfır atık için vatandaşları bilgilendirilerek atıkların kaynağında ayrıştırılması için dış mekan ambalaj atıkları kumbaraları, atık pil toplama kumbaraları ve toplama poşetleri dağıtıldı.

“SIFIR ATIK HEM ÇEVREYE HEM MİLLİ GELİRE KATKI SAĞLIYOR”

‘Sıfır Atık’ projesinin çevre bilincinin gelişmesi için çok önemli bir katkı sağladığını ifade eden Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, “Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın koordinasyonunda, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde başlatılan “Sıfır Atık Projesi”ne belediye olarak tüm imkanlarımızla destek vermeye devam ediyoruz. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz pilot bölgelerde toplama poşeti dağıtıyor, projeyi anlatıyor. Sıfır atık projesi ile metal, kağıt, plastik ve camdan oluşan atıkların geri dönüşümü hem çevre temizliğine hem de milli gelire katkı sağlıyor.”dedi.

