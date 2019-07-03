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Gölbaşı Belediyesi sokak ve caddeleri kokulu su ile yıkadı

Gölbaşı Belediyesi, çevreye hoş koku yayılması amacıyla yıkama suyuna çam, lavanta, limon, karpuz, kavun aromaları koyarak cadde ve sokakları kokulu suyla yıkadı.
Gölbaşı Belediyesi sokak ve caddeleri kokulu su ile yıkadı

İlk olarak Ankara caddesinden başlanan ‘kokulu yıkama’ çalışmasında çevreye yayılan çam kokusu vatandaşlar tarafından yoğun ilgi ve takdirle karşılanırken, çalışmaların yaz süresince sıcak havalarda da devam edeceği bildirildi.

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Vatandaşımız En Güzeline Layık

Halkın sağlığını ilgilendiren konularda oldukça hassas olduklarına dikkat çeken Belediye Başkanı Ramazan Şimşek: “Göreve başladığımız günden bu yana temizlik çalışmalarını özenle yapmaya devam ediyoruz. Rutin temizlik hizmetlerimizin yanı sıra her şeyin en güzeline layık olan vatandaşlarımıza bir yenilik ve ayrıcalık yaparak cadde ve sokaklara güzel kokular bırakmak istedik” diyerek, Gölbaşı’nın hak ettiği benzer güzel uygulamalara devam edeceklerini söyledi.
 

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