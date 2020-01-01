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Gölbaşı Belediyesi Temizlik işçilerine ikramiye

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, Gölbaşı Belediyesi’nin temizlik personeline sürpriz bir ziyarette bulunarak, daha önce temizlik işçilerine verdiği ikramiye sözünü tuttu. 
Gölbaşı Belediyesi Temizlik işçilerine ikramiye

Sabahın erken saatlerinde Temizlik İşleri Hizmet binasına  giden Başkan Şimşek, işçilerin yeni yılını kutladı. 

İŞÇİLERLE SOHBET EDİP, TALEPLERİ DİNLEDİ

Başkan Şimşek’i karşılarında gören temizlik işçileri büyük şaşkınlık yaşadı. İşçilerle sohbet eden Başkan Şimşek, hizmetler hakkında bilgi aldı ve işçilerin taleplerini dinledi.

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GÖLBAŞI’NI TERTEMİZ BİR İLÇE YAPACAĞIZ

2019 yılında  temizlikle ilgili verdikleri emekler nedeniyle işçilere teşekkür eden Başkan Şimşek “ Sabahın erken saatlerinde kalkıp Gölbaşı’nı tertemiz bir ilçe yapmak için mücadele veriyorsunuz. 2020’de de inşallah aynı azim ve kararlılıkla hep birlikte çalışacağız. Ailenizle birlikte huzurlu ve sağlıklı bir yıl geçirmenizi temenni ediyorum.” dedi.

BAŞKAN ŞİMŞEK İKRAMİYE SÖZÜNÜ TUTTU

Başkan Şimşek, temizlik işçilerine daha önce verdiği ikramiye sözü tuttuğunu ifade ederek, işçilere ikramiyelerini güle güle harcamaları temennisinde bulundu. 

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