  • BIST 1.110
  • Altın 455,741
  • Dolar 7,2351
  • Euro 8,5204
  • Ankara 20 °C
  • İstanbul 23 °C
  • İzmir 27 °C
  • Konya 21 °C
»

Gölbaşı Belediyesi Umut Yeşertiyor

Gölbaşı Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü Umutlu Yaşam Uygulama Merkezi’ne başvuruda bulunan vatandaşların taleplerine cevap vermeye devam ediyor.
Gölbaşı Belediyesi Umut Yeşertiyor

İhtiyaç sahibi engelli vatandaşların sağlık raporu ve ikametgâh belgesi ile başvuru yapması halinde belediye birim görevlileri tarafından evlerinde ziyaret edilerek akülü veya tekerlekli sandalye ihtiyacı belirlenip yetkili onayı sonrası kendilerine tahsis edilmektedir.

1597062373_g__lba__i_beled__yes____1_.jpeg

“Umut yeşertmeye devam edeceğiz”

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek’in yakından ilgilendiği proje kapsamında bugüne kadar 16 akülü,24 manuel sandalye teslimi yapıldı. Gölbaşı Belediyesine bağlı mahallelerde ikamet eden ihtiyaç sahiplerinin belediyeye başvurarak tekerlekli sandalye temin edilebileceğini vurgulayan Başkan Şimşek, “Belediye çalışmalarımızda önceliğimiz her zaman halk sağlığı. Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına tüm destek ekiplerimizle birlikte en hızlı şekilde yanıt vermeye devam ediyoruz. Bugüne kadar başvuruda bulunan vatandaşların talepleri ilgili birimler tarafından değerlendirilerek sandalye teslimatlarımızı gerçekleştirdik. Sandalyelerimizi teslim ettiğimiz vatandaşlarımızın sağlık durumunu da ilgili birimlerimiz yakından takip etmeye devam etmektedir” şeklinde konuştu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Mamak Mem'den Erasmus başarısı11 Ağustos 2020 Salı 03:34
  • Otoparkın yapımında sona yaklaşıldı11 Ağustos 2020 Salı 03:30
  • Projeler hızlandırıldı11 Ağustos 2020 Salı 02:42
  • Kahramankazan’da parklar cıvıl cıvıl11 Ağustos 2020 Salı 02:28
  • Parklar Yenileniyor11 Ağustos 2020 Salı 01:50
  • ASKİ, Altındağ Kavaklı Mahallesi'nin su sorununu çözüyor11 Ağustos 2020 Salı 01:25
  • Büyükşehir'den ÖTA'larda hijyen çalışması10 Ağustos 2020 Pazartesi 05:00
  • Çocukların ayağına geliyor10 Ağustos 2020 Pazartesi 04:33
  • Keçiören'de Azerin Rüzgarı10 Ağustos 2020 Pazartesi 04:00
  • Kahramankazan'dan birçok alanda ücretsiz hizmet10 Ağustos 2020 Pazartesi 03:35
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti