Gölbaşı Belediyesi vergi borçları konusunda uyardı

Gölbaşı Belediyesi, 2019 Yılı Emlak ve Çevre Temizlik Vergisi ikinci taksit ödeme ödemeleri 2 Aralık mesai bitimi saatine kadar ödeyebileceklerini hatırlattı. Gölbaşı Belediyesi veznelerinin hafta sonu da hizmet vereceği açıklandı.

Gölbaşı Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre; borç yükümlülüğü olan vatandaşların cezalı duruma düşmemesi için 2019 yılı Emlak ve Çevre Temizlik Vergilerinin ikinci taksit ödemelerini, belediye veznesine nakit veya kredi kartı ile yapabileceği açıklandı.

Emlak vergi ödemelerini banka şubesinden gerçekleştirmek isteyen vatandaşların taksit ödemelerini, Türkiye Halk Bankası şubeleri ve ATM’lerinden yatırabilecekleri duyuruldu. Vatandaşların ödemelerini, https:// ankaragolbasi.bel.tr adresi üzerinden de online olarak gerçekleştirebileceği bildirildi.

VEZNELER HAFTA SONU DA AÇIK OLACAK

Yetkililer 2019 yılı emlak vergisi ikinci taksiti ödeme tarihi olan 30 Kasım’ın hafta sonu tatiline rastlaması nedeniyle belediye veznelerinin hafta sonunda da açık olacağını belirtti.

