Gölbaşı Belediyesi Yarı Olimpik Yüzme Havuzu her gün misafirlerini ağırlıyor

Gölbaşı Belediyesi tarafından hizmete sunulan Rauf Denktaş Yarı Olimpik Yüzme Havuzu, her gün vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor.

Yüzme havuzu, fitness salonu, step salonu ve kafetaryanın bulunduğu modern tesis havuz haftanın 7 günü 1058 kişiye hizmet veriyor.

Belediye bünyesinde bulunan Rauf Denktaş Yarı Olimpik Yüzme Havuzu ve spor tesisleri verdiği spor hizmetleriyle tüm yaş gruplarına hitap ediyor. Her yönüyle tam donanımlı tesislerde fitness, sauna ve yarı olimpik yüzme havuzu bulunuyor. Tesislerde çocuklar ve her yaş grubu için bireysel ve grup dersleri yapılıyor.

GÖLBAŞI 12 AY KULAÇ ATIYOR

Fiziki yapısı, temizliği, profesyonel personeli ve imkanları ile yüzme sporunun 12 ay devam etmesini sağlayan Rauf Denktaş Yarı Olimpik Yüzme Havuzu su üzerinde gerçekleşen sporlara da imkan tanıyor. Yüzmeyi öğrenmek, yüzmek ve su sporları yapmak isteyen herkese hizmet veren yarı olimpik havuzda, her yaştan vatandaşlara uzmanlar tarafından yüzme temel eğitimi veriliyor.

BİNLERCE VATANDAŞA HİZMET VERİYOR

Tesiste yer alan ve profesyonel hizmet veren fitness merkezinde binlerce vatandaşa sağlıklı yaşam imkanı sağlıyor. Tam donanımlı fitness aletleri sayesinde vatandaşlar, uzmanlar eşliğinde egzersiz de yapabiliyor.

SAĞLIKLI ŞARTLARDA SPOR İMKANI TANIYORUZ

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, 7'den 70'e tüm vatandaşlara modern ve sağlıklı şartlarda spor yapma imkanı sunmayı hedeflediklerini ifade ederken “Vatandaşlarımız belediyemize ait yüzme havuzlarından ve fitness salonlarından haftanın 7 günü yararlanabilir. Tam donanımlı havuz haftanın 7 günü 1058 kişiye hizmet veriyor. Çocuk ve yetişkinlerimiz için yüzme temel eğitimini veriyoruz.” dedi.