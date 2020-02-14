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Gölbaşı Belediyesi'nden Gagauzyer'de bulunan kardeş kente ziyaret

Gölbaşı Belediyesi’ni temsil eden bir heyet, Gagauzyer Özerk Bölgesinde bulunan Çeşme Köyü Belediyesi’ni kardeş şehir projesi kapsamında ziyaret etti. 
Gölbaşı Belediyesi'nden Gagauzyer'de bulunan kardeş kente ziyaret

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek’in talimatı ile gerçekleşen ziyarette heyet başkanlığını MHP Meclis üyesi Savaş Mülazımoglu yaptı.

Heyette ayrıca AK Parti grubu adına Serkan Aydoğan, CHP grubu adına Sinan Acar, İyi Parti grubu adına Hasan Güler ve Gölbaşı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Rasim Yanık da yer aldı.

KARDEŞ KENTE ZİYARET

Gölbaşı heyeti, Gagauzyer Halk Meclisi Başkanlığı, Gagauz’un Başkenti olan Komrat’ta Belediye Başkanı tarafından da kabul edildi. Gölbaşı heyeti Gagauzyer  Özerk Bölgesinde yayın yapan bir televizyon kanalında canlı yayına da katıldı. Gölbaşı belediyesi adına Gagavuz Yeri Özerk Bölgesi ziyaretinde bulunan heyete başkanlık eden MHP Meclis Üyesi Savaş Mülazımoğlu ziyaret sonrası gönderilen hediyeleri Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek’e teslim ederek, ziyaret hakkında bilgiler verdi. 

“LİDER ÜLKE” ÜLKÜSÜNE KAYNAK TEŞKİL EDİYORUZ

Ziyaret hakkında açıklama yapan Başkan Şimşek şu ifadeleri kullandı;
“Türk Milliyetçiliği düşünce dünyasının önemli isimlerinden Ziya GÖKALP’in "VATAN NE TÜRKİYE'DİR TÜRKLERE NE TÜRKİSTAN, VATAN BÜYÜK VE MÜEBBED BİR ÜLKEDİR:TURAN!" diyerek, Milliyetçi Hareketin “LİDER ÜLKE’’ ülküsüne kaynak teşkil ediyoruz. Türk Dünyasının kültür birliğinin oluşturulması ve geliştirilmesi için Gölbaşı Belediyesi olarak üzerimize düşen görev ve sorumluluklar içerisinde, Genel Başkanımız Devlet BAHÇELİ’nin emir ve direktifleri doğrultusunda Gagavuz Yeri Özerk Bölgesi Çeşme Köyü ile kardeş kent uygulamasını başlatmış bulunuyoruz.”

KARDEŞ KENTİMİZ HAYIRLI OLSUN

“Kan ve soy bağımız olan Gagavuz kardeşlerimizi Gölbaşı belediyesi adına ziyarete giden heyetimize göstermiş oldukları nezaketten dolayı teşekkür ediyorum. Gönderdikleri bu güzel hediyeler içinde minnet ve şükranlarımı sunuyorum. Özelliklede Çeşme Köyü yöresi milletvekili Sn.  Ekatirana JECOVA’ya, Komrat belediye Başkanı Sn. Sergey ANASTASOV’a ve heyetimizi ağırlayan diğer tüm yöneticilere ayrı ayrı teşekkür ederim. Tabi kardeş kent uygulamasında resmi olarak kardeşlik isteğimizi karşılıklı teyit ettiğimiz Çeşme Köyü belediye Başkanı Sn. Sofia JEKOVA’ya, belediye meclis üyelerine ve tüm çeşme köylülere minnet ve şükranlarımı sunuyor, kardeş kent sözleşmemizin hem Çeşme Köylü kardeşlerimize hem de Gölbaşılı hemşerilerime hayırlı olmasını diliyorum.” 
 

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