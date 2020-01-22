Gölbaşı Belediyesi'nden online eğitim

Vatandaşların girişimcilik ve kişisel gelişim kapasitelerini, iletişim teknolojilerinin desteğiyle artırmayı hedefleyen Gölbaşı Online Eğitim Platformu projesi hayata geçiriyor.

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, öğrenci ile öğretmenin aynı ortamda bulunma zorunluluğunun olmadığı, derslerin sanal ortamda, canlı, görüntülü, sesli ve interaktif olarak işlendiği modern eğitim sistemini Gölbaşı halkıyla buluşturuyor.

FIRSAT EŞİTSİZLİĞİ ORTADAN KALKIYOR

İletişim teknolojileri sayesinde bireylerin zaman ve mekân bağımlılığı bulunmaksızın yararlanabileceği bu sistem, eğitim konusundaki en önemli sıkıntılardan biri olan “fırsat eşitsizliği” sorununu gidermeye de büyük ölçüde katkı sağlıyor. Herhangi bir sebeple kişisel gelişimine zaman ayıramayan bireylerin istedikleri eğitimi almalarına imkân sağlayan bu sistem aynı zamanda öğrenciye dilediği zamanda, kendi hızında öğrenme olanağı sağlıyor. 7/24 erişilebilen Gölbaşı Online Eğitim Platformu’nu başarı ile tamamlayan vatandaşlar, dijital katılım belgesi almaya da hak kazanacaklar.

ÖNCELİK KADINLARIN OLACAK

Projenin etaplar halinde faaliyete gireceği açıklanırken, kadınlara yönelik projelere öncelik veren Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, ONLİNE EĞİTİM PLATFORMU’nda da önceliği kadınlara verdi. Platformda ilk olarak kadınlara yönelik Temel Girişimcilik Eğitimi, Dijital Okuryazarlık Eğitimi, Dijital Pazarlama Eğitimi, Özgeçmiş Hazırlama ve Mülakat Becerileri Eğitimi, Stresle Başa Çıkma Eğitimi, İkna Becerileri Eğitimi, Etkili Karar Verme Eğitimi, Etkili İletişim Eğitimi, Telefonda İletişim Eğitimi, Doğuma Hazırlık ve Bebek Bakım Eğitimi gibi, kadınların girişimcilik ve kişisel gelişim kapasitelerini artıracak eğitimler verilecek.

SÖZ VERDİK, SÖZÜMÜZÜ TUTUYORUZ

Dijital teknolojilerin son yıllarda yaşanan gelişmeler ile birlikte çok hızlı bir şekilde günlük hayatın ve iş yaşamının ayrılmaz bir parçası haline geleceğinin altını çizen Belediye Başkanı Ramazan Şimşek “Hayatın her alanında etkisini daha fazla hissettiren dijital teknolojilerden uzak kalmak artık mümkün değildir. Seçim öncesi de vatandaşlarımıza verdiğimiz sözleri bir bir yerine getirmeye devam ediyoruz. Bu nedenle seçim vaatlerimizden olan online eğitim platformunu Gölbaşı halkıyla buluşturuyoruz. Eğitimle teknolojinin bir araya geldiği, fırsat eşitliğinin ortadan kalktığı uzaktan eğitim sistemi ile vatandaşlarımıza eğitim maliyetlerinde tasarruf fırsatı sunuyoruz.” dedi.

Başkan Şimşek, kadınların ekonomik ve sosyal açıdan güçlenmesine, eğitim ve refah seviyelerinin artmasına katkıda bulunabilmek amacıyla projede önceliğin kadınlara verildiğinin altını çizdi.