Gölbaşı Belediyesi’nden satılık konut arsalarının listesi

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Ankara’da Gölbaşı Belediye Başkanlığı mülkiyetindeki 9 adet konut alanlı arsayı satışa çıkardı.
Gölbaşı Belediyesi’nden satılık konut arsalarının muhammen bedelleri 1.5 milyon TL ile 630 bin TL arasında değişiyor.
Satış ihalesi 09.11.2021 tarihinde yapılacak.
Satılık arsaların tam listesi ve muhammen bedelleri için TIKLAYIN.
Gazeteilksayfa.com
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.