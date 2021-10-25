Gölbaşı Belediyesi’nden satılık konut arsalarının listesi

Ankara’da Gölbaşı Belediyesi mülkiyetindeki 9 adet konut alanlı arsayı satışa çıkardı. Gölbaşı Belediyesi’nden satılık konut arsalarının muhammen bedelleri 1.5 milyon TL ile 630 bin TL arasında değişiyor. Arsaların listesi ve ihale tarihi haberimizde: