Gölbaşı Belediyesi'nin Örencik İmar planı onaylandı

Daha önce hazırlandığı halde mahkeme kararıyla iptal edilen 1/1000 ve 1/5000'lik Örencik İmar planı Gölbaşı Belediyesi tarafından yeniden hazırlandı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylandı.

İptal edilen imar planının onaylanması için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkilileriyle uzun süredir sıkı temas içinde olduklarını ifade eden Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek “Sayın Bakanımız Murat Kurum’un daha önce Örencik İmar Planı'nı imzalaymasıyla plan onaylanmıştı. Askı sürecinin tamamlanmasıyla birlikte Örencik İmar Planı kesinlik kazanmış oldu.” dedi.

MAĞDURİYETLER ORTADAN KALKTI

Planın kesinleşmesinin ardından bölgede büyük bir mağduriyetin de giderildiğini kaydeden Başkan Şimşek, şu ifadeleri kullandı;

“1/1000 ve 1/5000'lik Örencik Planı'nın kesinlik kazanmasıyla birlikte mülk sahibi vatandaşların ve müteahhitlerin mağduriyeti de ortadan kalkmış oldu. Konuyla bizzat ilgilenen Bakanımız Murat Kurum ve Bakanlık yetkililerine, planın onaylanması için gece gündüz demeden uğraş veren imar servisimize çok teşekkür ediyorum. Örencik İmar Planı hayırlı uğurlu olsun”

